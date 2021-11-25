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Ermenistan’ın "ilişkileri normalleştirme" oyunu

Azerbaycanlı analist Turan Rzayev, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Basın Sekreteri Vahan Unanyan’ın Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek için Rusya’nın aracılık etmesini istedikleri yönündeki açıklamasına ilişkin, "Ermenistan Türkiye ile ilişkilerini normalleştirmek istiyorsa, Azerbaycan’dan yardım istemelidir" dedi.

Genel 25.11.2021, 15:00
Ermenistan’ın "ilişkileri normalleştirme" oyunu

Azerbaycanlı analist Turan Rzayev, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Basın Sekreteri Vahan Unanyan’ın Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek için Rusya’nın aracılık etmesini istedikleri yönündeki açıklamasına ilişkin, "Ermenistan Türkiye ile ilişkilerini normalleştirmek istiyorsa, Azerbaycan’dan yardım istemelidir" dedi.

Ermenistan’ın Rusya’dan arabuluculuk istemesinin tamamen yanlış bir tutum olduğunu belirten Rzayev, Ermenistan’ın Türkiye ilişkileri normalleştirmek için Rusya’dan yardım istemesine gerek olmadığını söyledi.

Bunun göründüğünden daha kolay olabileceğini aktaran Rzayev, "Eğer Erivan Türkiye ile ilişkilerin koşulsuz olarak normalleşmesini istiyorsa, öncelikle Türkiye ve Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü tanımalıdır. Toprak bütünlüğünün tanınmasıyla ilgili soruyu bir tesadüf olarak adlandırmayacağım. Birçoğu Türk-Ermeni ilişkilerinin Azerbaycan’a göre şuan ki durumda olduğunu sanıyor. İşin aslı ise hiç de böyle değil. Ermenistan’ın sadece Azerbaycan’a değil, Türkiye’den de toprak talepleri var. Bu ülkenin anayasasında bugüne kadar Türkiye’nin doğu bölgeleri Ermenistan’ın sözde tarihi Batı bölgeleri olarak işaretlenmiştir. Bu da yetmezmiş gibi bugün Ermenistan’ın başkenti Erivan’ın şehir armasında Türkiye topraklarında bulunan Ağrı Dağı tasviri var. O zaman sorarım size, Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek isteyen bir ülkenin neden anayasasında hala ona mahsus olmayan topraklar tarihi toprakları olarak gösteriliyor? Ermenistan gerçekten samimiyse neden başkenti Erivan’ın şehir armasında hala Türkiye sınırları içerisinde bulunun Ağrı Dağı tasvir edilmiş? Bu koşullar altında böyle bir ülke ile ilişkiler kurmak mümkün mü?" dedi.

"Azerbaycan’ın şartı belli"

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Türkiye’nin Ermenistan’la ilişkilerin normalleşmesi konusunda Bakü ile koordinasyon içinde çalışacağını belirttiğini kaydeden Rzayev, "Bu, Türkiye-Azerbaycan stratejik ittifakının ruhuna uygundur. Ankara, Bakü’nün kendi çıkarlarına karşı hareket etmeyeceğini biliyor ve bu konuda iki ülkenin devlet çıkarları aynıdır. Yani Ankara ve Bakü, Erivan’a toprak taleplerinden feragat etmesi ve Zengezur Koridorunun açılmasını sağlaması, karşılığında iletişim kurma, işbirliğine başlama, bölgede yeni bir platform oluşturmak için bir mesaj gönderiyor. Türkiye ve Azerbaycan, Ermenistan’a karşı düşmanlıkları olsaydı 3+3 bölgesel işbirliğine davet edilmeyecekti. Yani burada her şey Ermenistan’la ilgili. Ancak Erivan, bunun aksine, ’Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesine hazırız, Ankara ise yine şart koşuyor’ mesajını Moskova’ya veriyor. Böylece Ermenistan, Türkiye’nin bir oyun bozucu olduğunu göstermeye çalışıyor. Ermenistan Türkiye ile ilişkilerini normalleştirmek istiyorsa, Azerbaycan’dan yardım istemelidir. Azerbaycan’ın da şartı bellidir" diye konuştu.

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