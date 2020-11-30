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Erciyes’teki pistlerde yapay karlama tüm hızıyla sürüyor

Türkiye’nin önemli kayak merkezleri arasında bulunan Erciyes Kayak Merkezi’nde yapay karlama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Genel 30.11.2020, 12:48
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Erciyes’teki pistlerde yapay karlama tüm hızıyla sürüyor
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Türkiye’nin önemli kayak merkezleri arasında bulunan Erciyes Kayak Merkezi’nde yapay karlama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

3 bin 918 rakımlı Erciyes Dağı’nda karlama üniteleri sıcaklık değerlerinin düşmesi ile birlikte çalıştırılıyor. Erciyes A.Ş. tarafından Erciyes Kayak Merkezi’nin Tekir bölgesindeki 4 kilometrelik kayak pistinde 154 adet karlama makinesi ile yapay karlama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yapılan yapay karlama çalışmalarıyla birlikte kayak sezonunun kısa bir süre içinde açılması hedefleniyor.
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