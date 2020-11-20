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Erciyes beyaza büründü, ortaya kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Erciyes Dağı yağan kar ile beraber beyaza bürünürken, ortaya kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Genel 20.11.2020, 11:10
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Erciyes beyaza büründü, ortaya kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
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Erciyes Dağı yağan kar ile beraber beyaza bürünürken, ortaya kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı’nda sabahın erken saatleri ile beraber başlayan kar yağışı, dağı beyaza bürüdü. Sezon öncesinde yağan kar turizmcilerde de sevinç oluştururken, dağda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

2 bin 200 rakımlı Erciyes Dağı’nda yağan karın havadan çekilen görüntüleri de eşsiz manzara oluşturdu.
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