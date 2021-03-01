Enstrüman eşliğinde kayak keyfi

Ardahan’ın sarıçam ormanları arasındaki Yalnızçam Kayak Merkezi’nde kayak yapan Cansel Tanrıverdi ve Kürşat Bozkır akordiyon ve nagara çalarak, kayak keyfi yaşadı.

Yalnızçam Kayak Merkezi zirvesinden çaldıkları enstrümanlar ve söyledikleri şarkılarla iniş yapan Tanrıverdi ve Bozkır, çevredekilerin ilgi odağı oldu. Tanrıverdi, "Yalnızçam Kayak Merkezi’nde kayak keyfi bir başka. Biz de bu doğal güzellikleri tanıtmak için bu etkinliği yaptık" dedi. Tanrıverdi, "Böyle bir doğada, bol oksijenli bir manzarada müzik eşliğinde kayak yaptık. Yayla yolu pistinden sazlı-sözlü iniş çok güzel ve eğlenceli oldu. Orman manzarası eşliğinde güzel ve farklı tanıtım olduğunu düşünüyoruz. Herkesi bu eşsiz güzellikteki Yalnızçam Kayak Merkezi’ne bekliyoruz" şeklinde konuştu.