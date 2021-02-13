Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri sahiplerini buldu

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen ‘3. Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri’ töreninde sahiplerini buldu.

Bağcılar Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği ve Türkiye’nin önde gelen radyocularının ödüllendirildiği ‘Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri’nin bu yıl üçüncüsü gerçekleşti. Her yıl siyasetten iş ve sanat dünyasına kadar birçok ünlü ismin katılımıyla gerçekleşen program koronavirüs nedeniyle bu sene online olarak düzenlendi.

Hayatını kaybeden radyocular anıldı

Bağcılar Belediyesi yeni hizmet binasında gerçekleşen tören, Bağcılar Belediyesi’nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı. Radyo programcısı Onur Sakar’ın sunduğu gece Eşref Şefik’in ilk radyo anonsu ve hayatını kaybeden radyocuların anılmasıyla başladı. Kısa süre önce yaşamını yitiren sanatçı Hüner Coşkuner de saygı ve rahmetle anıldı.

“Engelliler konusunda hep ilkleri yapıyoruz”

Etkinliğin ev sahipliğini yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, yaptığı açılış konuşmasında, “Bu programın farklı bir anlamı var. Önceki hafta yeni belediye binamıza taşınmıştık. Yeni belediye binamızdaki ilk programımız. Bugüne kadar engelliler konusunda hep ilkleri yapan bir belediyeyiz. Biz yerel yöneticiler olarak herkese ve her kesime hizmet etme mecburiyetimiz var. Bu anlamda eğer engelli kardeşlerimizin imkanlarını rahatlatırsak, engellerini ortadan kaldırırsak onlara da engelli demeye gerek kalmaz diye düşünüyorum. Bu programda ödül alan herkesi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı’na onur ödülü verildi

Programda birbirinden ünlü sanatçıların 13 Şubat Dünya Radyo Günü’ne yönelik gönderdikleri görüntülü mesajlar yayınlandı. Daha sonra halk oylaması sonucu ödüllerin sahibi olan isimler açıklandı. Engellilerden oluşan jürinin belirlediği listeye göre, ‘Engelsiz Mikrofon Onur Ödülü’ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, ‘Engelsiz Mikrofon Özel Ödülü’ İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’ya ve ‘Engelsiz Mikrofon Saygı Ödülü’ rahmetli sanatçı Barış Manço’ya verildi.

“En önemli derslerden birini aldık”

Törene video mesaj gönderen Bakan Koca, “İnsanlarımızın pek çoğu sizin her gün yüz yüze kaldığınız kısıtlamaların çok hafifleriyle yeni tanıştı. Bulaşıcı bir hastalığın getirdiği kısıtlamalarla önünde hiçbir engel olmadan sokağa çıkabilmenin anlamını yeni tanıdı. Bu virüsle mücadelede toplum olarak unutmamamız gereken en önemli derslerden birini aldığımızı düşünüyorum. Bu sıkıntıları günlük hayatımızın bir parçası olarak her gün yaşayan engelli kardeşlerimizin dertlerini anlamaya bir adım daha yaklaştık. Fiziki mesafelerden çok kalben yakınlığın önemini hatırladık” dedi.

Virüsle mücadelenin etkin bir şekilde sürdürüldüğünü de ifade eden Koca, “Engelli kardeşlerimizi hayat içinde güçlü tutacak tedbirlere çok büyük önem veriyoruz. Tüm vatandaşlarımızın verdiği destekle sağlık çalışanları olarak cephe savaşı veriyoruz. Bu virüs en kısa zamanda hayatı kısıtlayan bir engel olmaktan çıkacak” diye konuştu.