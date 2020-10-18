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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez’den Fatih Sondaj Gemisi’nde çalışanlara teşekkür mesajı
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI FATİH DÖNMEZ, FATİH SONDAJ GEMİSİ’NDE ÇALIŞANLARA “TEŞEKKÜRLER, GECE GÜNDÜZ MESAİ HARCAYAN UZMANLARIMIZA VE MÜHENDİSLERİMİZE...” DEDİ.
Genel 18.10.2020, 00:07
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi’nde çalışanlara “Teşekkürler, gece gündüz mesai harcayan uzmanlarımıza ve mühendislerimize...” dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi’nde çalışanlara teşekkür mesajı yayımladı. Bakan Dönmez, “Teşekkürler, bu müjdenin mimarlarına... Teşekkürler, gece gündüz mesai harcayan uzmanlarımıza ve mühendislerimize... Teşekkürler, dünyaya deniz sondajcılığında Türk mühendisliğinin gücünü gösterenlere...” paylaşımında bulundu.
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