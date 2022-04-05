En hızlı kaç saniyede kravat bağlayabilirsiniz?

GAİN’de yayınlanmaya başlayan “Dress Code” isimli 30 bölümlük seride, DW’nin ünlü sunucusu Gerhard Elfers, erkeklere doğru giyimin sırlarını tek tek anlatıyor. Şık giyim ve takım elbisenin kurallarını her ayrıntısıyla ele alıyor. Modern dünyadaki erkek stiline her açıdan bakan ödüllü seri; komik, sıcak ve bilgilendirici içeriğiyle dikkat çekiyor. Takım elbise seçerken ilk nelere dikkat etmek gerekir? Bir erkek nasıl sakal bırakmalı? Ya da bir “Free Friday” stili ne kadar rahat olmalı? Hepsi Dress Code'da.

Bu serinin takipçisi olan erkekler, kravat bağlamayı zaten biliyor. Peki ya bilmeyen milyonlar?

Elfers, “Windsor, Kent, Habsburg gibi karmaşık yöntemleri bir kenara bırakın. Bilmeniz gereken tek stil, four-in-hand” dedi. Bu teknikle 10 saniyeden kısa sürede kravatını bağlayan Elfers, izleyicilerine “Sen de bu kadar kısa zamanda yapabileceğini düşünüyor musun” diyerek çağrıda bulundu.

Türkiye’den ünlü erkek stili influencer’larının yanıtı ise gecikmedi. Cihan Şimşek, Umut Tıkır, Barkın Özdemir ve Gökhan Bensiz’in challenge’a yanıt vermesiyle, Gerhard Elfers’ın çağrısı bir anda milyonlarca kişiye ulaştı. Kravat bağlamayı ilk defa öğrenen veya bilse de challenge’a eğlenmek için katılan erkeklerin sayısı hızla artıyor. Hızına güvenenler @gain ve Gerhard Elfers’e ait @111ers hesabını etiketleyerek bu challenge’a katılıyor.