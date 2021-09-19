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En "çekici" düğün

Kahramanmaraş’ta dünya evine giren çiftin gelin aracı çekici oldu.

Genel 19.09.2021, 12:11
En "çekici" düğün

Kahramanmaraş’ta dünya evine giren çiftin gelin aracı çekici oldu.

Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesi’nde araç bakım ve yıkama işi yapan Mert Altun, özel bir hastanede sağlık görevlisi olarak çalışan Rümeysa Uçar ile hayatlarını birleştirdi.

Kentteki bir düğün salonunda gerçekleştirilen düğünle dünya evine giren çiftin gelin aracı ise dikkat çekti. Sanayi esnafı damadın arkadaşları, çiçeği burnunda çift için çekici aracını gelin aracı yaptı. Düğün sonrası davetlilerin alkışlarıyla süslenen çekici aracına binen çift, salondan ayrıldı.

Damat Mert Altun, “Biz de bir farkındalık kılmak istedik, sosyal medyada dikkat çekti. Mutluyuz” dedi.

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