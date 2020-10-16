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Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı’nın eşine Dolmabahçe Sarayı’nı gezdirdi

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN EŞİ EMİNE ERDOĞAN, TÜRKİYE’DE BULUNAN UKRAYNA DEVLET BAŞKANI VOLODİMİR ZELENSKİY’NİN EŞİ OLENA ZELENSKA İLE BİRLİKTE DOLMABAHÇE SARAYI’NI ZİYARET ETTİ.

Genel 16.10.2020, 20:19
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Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı’nın eşine Dolmabahçe Sarayı’nı gezdirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye’de bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin eşi Olena Zelenska ile birlikte Dolmabahçe Sarayı’nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, çalışma ziyareti dolayısıyla Türkiye’de bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin eşi Olena Zelenska ile birlikte Dolmabahçe Sarayı’nı ziyaret etti. Çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunan Emine Erdoğan ve Olena Zelenska, Dolmabahçe Sarayı bünyesinde bir müze turu da gerçekleştirdi. Emine Erdoğan ziyaretin ardından sosyal medya hesabından şu notu paylaştı:

“Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin değerli eşi Olena Zelenska Hanımefendi bugün misafirimdi. Birlikte Dolmabahçe Sarayı’nı ziyaret ettik. Ardından eşsiz bir İstanbul manzarasına karşı ülkemizin tarihi zenginliklerini paylaştığımız hoş sohbet gerçekleştirdik. Ülkelerimiz arasındaki karşılıklı ziyaretlerin ilişkilerimizi güçlendireceğine yürekten inanıyorum.”

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