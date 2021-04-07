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Emin Grup hizmetlerine Emin Üstün Holding olarak devam edecek

Türkiye’de 1991 yılında temelleri atılan ve farklı sektörlerde hizmet veren şirketleri bünyesinde barındıran Emin Grup, holding yapısına geçti ve bir şirketler topluluğu olarak Emin Üstün Holding’e dönüştü.

Genel 07.04.2021, 11:02
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Emin Grup hizmetlerine Emin Üstün Holding olarak devam edecek

Türkiye’de 1991 yılında temelleri atılan ve farklı sektörlerde hizmet veren şirketleri bünyesinde barındıran Emin Grup, holding yapısına geçti ve bir şirketler topluluğu olarak Emin Üstün Holding’e dönüştü.

Başta faizsiz finansman sistemi olmak üzere otomotiv, enerji, sigorta, inşaat, tarım ve hayvancılık gibi pek çok sektörde üretim ve yatırımlar yapan Emin Grup, holding yapısına geçti. Daha güçlü bir yapıya sahip olmak ve dinamik bir hizmet anlayışıyla hizmet vermek amacıyla holdingleşen şirket, 1991 yılında şirketin temellerini atan ve Türkiye’nin sayılı girişimcilerinden olan A. Emin Üstün’ün adını alarak Emin Üstün Holding’e dönüştü. Holdingleşme adımıyla farklı sektörlerde hizmet veren başta Eminevim olmak üzere Eminotomotiv, Eminotomotiv 2. El, Emin Sigorta, Emin Enerji, Emin Gayrimenkul Geliştirme, Emin Tarım ve Hayvancılık şirketleri böylelikle Emin Üstün Holding bünyesinde tek çatı altında toplanmış oldu.

İş hayatı boyunca yüze yakın şirketin kuruculuğunu yapan ve yerli bir finansman modeli olan faizsiz Elbirliği Sistemi’ni iş dünyasına kazandırarak üretim ve istihdam alanlarında değer katan yatırımlara imza atan merhum A. Emin Üstün’ün adı da Emin Üstün Holding ile yaşatılmaya devam edecek.
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