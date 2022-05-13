Elon Musk, Twitter’ı devralma anlaşmasını geçici olarak askıya aldı

Milyarder iş adamı Elon Musk, Twitter’ı satın alma anlaşmasının platformdaki sahte hesaplar hakkında daha fazla bilgiye sahip olunana kadar askıya alındığını söyledi.

ABD merkezli Tesla şirketinin CEO’su ve SpaceX şirketinin kurucusu Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter’ı satın alma anlaşmasının, şirketin spam ve sahte kullanıcı hesapları nedeniyle "geçici olarak askıya alındığını" söyledi. Musk, "Spam/sahte hesapların gerçekten de kullanıcıların yüzde 5’inden daha azını temsil ettiği hesaplamasını destekleyen ayrıntılar bekleyen Twitter anlaşması, geçici olarak askıya alındı" dedi. Twitter ile 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasının askıya alındığını yineleyen Musk’ın açıklamasının ardından Twitter’ın hisse senetleri yüzde 20’lik bir düşüşle hisse başına yaklaşık 36 dolara düştü.

1 milyar dolar ödenecek

Twitter, Musk ile anlaşma iptal edilene kadar reklamcıların, "gelecekteki planlar ve stratejilerle ilgili potansiyel belirsizlik" nedeniyle Twitter’da harcama yapmaya devam edip etmeyecekleri de dahil olmak üzere çeşitli risklerle karşı karşıya olduğunu söyledi. Öte yandan Twitter ile Musk arasında yapılan anlaşma şartlarına göre, devralma anlaşması devam etmezse taraflar arasında 1 milyar dolarlık bir fesih ücreti ödenmesi de gerekiyor.

Twitter ile satın alma anlaşması yapan Musk, anlaşma gerçekleşirse önceliklerinden birinin sahte hesapları platformdan kaldırmak olacağını söylemişti. Musk, ayrıca Twitter’ın ifade özgürlüğü için bir platform olmasını ve reklama olan bağımlılığını azaltmasını istediğini ifade ederek, platformun eski ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik yasağını da tersine çevireceğini söylemişti.

Twitter bu ayın başlarında yaptığı bir araştırmada platformundaki sahte hesapların, kullanıcılarının yüzde 5’inden daha azını temsil ettiğini söylemişti. Aynı dosyada Twitter ayrıca 229 milyon kullanıcıya sahip olduğunu belirtmişti.