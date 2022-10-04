Elektronik atıklar hayvanlar için bağışa dönüşecek

Müşterilerinin kahve zincirinin şubelerine getirdikleri e-atıklar hayvanlar için bağışa dönüştürülecek. ‘E-Atık Paylaş’ projesi ile karbon salımının azaltılmasına da katkı verilmesi hedefleniyor.

Gönül Kahvesi’ni büyütmenin ve geliştirmenin yanı sıra ‘sorumlu bir marka’ olmaya da özen gösterdiklerini vurgulayan Gönül Kahvesi CEO’su Kemal Yardımcı bu yönde önemli bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi hayata geçirdiklerini söyledi. Sokakta yaşayan hayvanlarla ilgili son dönemde çıkan birçok üzücü haberin kendilerini harekete geçirdiğinden söz eden Yardımcı, “Tüm canlıların yaşamına değer veriyoruz. Bu nedenle Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) gibi hayvanlara, sokakta yaşayan canlara değer veren bir dernekle iş birliğine girmeye karar verdik” diyor.

Şubelerinde e-atıkları toplayacak

HAÇİKO ile birlikte sahipsiz sokak hayvanları ve tüm hayvanların sağlıklı bir şekilde hayatlarını yaşayabilmeleri için gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını söyleyen Yardımcı, “Proje kapsamında şubelerimizde müşterilerimizden gelen e-atıkları toplayacağız. Böylece e-atıklar mamaya dönüşecek ve HAÇİKO’ya bağış yapacağız” diye konuştu.

“Müşteri ilgisi yüksek”

Proje ile müşterilerinin e-atıklarının bağışa dönüştürebilmesinin kolaylaşmasını ve bunun sahipsiz sokak hayvanlarına ulaştırılmasını hedeflediklerini belirten Yardımcı, “Sokakta yaşamak zorunda kalan canların sağlıklı ve düzenli bir şekilde yemeklerini yiyebildiği bir ortam oluşturulmasını istiyoruz. Müşterilerimizin ilgisi son derece yüksek, bu durumdan oldukça memnunuz” dedi.

Sistem nasıl işliyor?

Müşterilerinin eatikpaylas.org web sitesi üzerinden birkaç işlemi tamamlayarak proje dahil olabildiğini ifade eden Yardımcı, şu bilgileri verdi: “Bu kolay işlemden sonra bağış yaptığınız bozuk telefon, tablet, laptop gibi e-atıklarınızı size en yakın Gönül Kahvesi şubesine sistemden verilen kodla birlikte teslim ediyorsunuz. E-atığınızı bağışlayabilmeniz bu kadar basit. Bizde Gönül Kahvesi olarak toplanan e-atıkları gerekli yerlere ulaştırarak HAÇİKO’ya bağışa dönüştürülmesini sağlıyoruz. Bu şekilde sokakta yaşayan canlılara katkıda bulunabilmeyi hedefliyoruz.”