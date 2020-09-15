Elazığ’da, müşteriler tarlada kendi sebzesini toplayarak satın alıyor

Elazığ’da Korona virüs (Covid-19) nedeniyle vatandaşların stres atması için farklı bir uygulama yapan bir çiftçinin yol üzerindeki bahçesine gelen müşteriler, sebzeleri kendi elleriyle istedikleri kadar toplayıp satın alıyor. Tarlada sebzelerin kilogram fiyatının satışını sabitleyerek 2 TL olarak belirleyen çiftçi, hem kendi kazanıyor, hemde vatandaşın stres atmasını sağlıyor.

Merkeze bağlı Salkaya köyünde çiftçilik yapan 5 çocuk babası Fethi Çakmak (65), 100 dönüm alan sebze ekti. Bir bölümünü toptancılara satan Çakmak, Elazığ-Tunceli karayolunun 15. kilometresinde yol üzerinde bulunan tarlasını ise vatandaşlara açtı. Tarlaya gelen vatandaşlar, kendi bahçesinden topluyormuş gibi istediği kadar taze sebzeyi dalından kopararak satın alıyor. Domates, biber, patlıcan ve kabak gibi sebzeleri kendi elleriyle toplayan müşteriler hem stres atıyor hemde Covid-19 nedeniyle rahat ediyor. Aynı yerde organik sebzenin yanı sıra kurutmalık ve ev yapımı salça da gibi kış için hazırlanan ürünler doğrudan müşteriye ulaştıramıyor.

Tunceli’den Elazığ’a gelirken bahçeye uğradığını belirten müşterilerden Şahin Düztaş, “Topluyoruz ve kimsenin eli değmiyor. Pandemi sürecinde iyi oluyor. Herkese tavsiye ederim. İyi de karşılıyorlar ve fiyatlar uygun. Manavlardan fiyatları daha iyi. Tertemiz ürünler. Aynı zamanda stres atıyorum” dedi.

Tarlaya sebze almaya geldiğini aktaran Eren Duman ise “Burası organik. Manavlarda pek sağlık koşulları yok. Burada farklı bir olay var. Daha hijyenik ve güzel. İstediğini gönül rahatlığı ile seçip alabiliyorsun. Doğal ve organik ürün. Fethi ağabeyin ellerine sağlık. Allah emeklerini boşa götürmesin. Müthiş bir iş yapıyor. Devamını da temin ediyorum. Halkımızı da buraya davet ediyorum” diye konuştu.

100 dönün ekili alanının olduğunu dile getiren çiftçi Fethi Çakmak ise “Burada herkes gelip kendi elleriyle toplayıp, tartıp götürüyor. İstediğini alabiliyor, seçiyor. Hijyenik, kimsenin eli değmiyor. Aileler devamlı geliyorlar. Çok daha güzel oldu. Burada gönül rahatlığı ile alabilirler, hepsi organiktir. Hiçbir ilaç kullanmadan doğal olarak yetiştirdik. Domates, patlıcan, biber var. İsteğini toplayıp gönül rahatlığı ile gidebilirler. Fiyatlar pazara göre daha düşük. Biz pazara 2 liraya verdiğimiz zaman 3 liraya satıyor. Bizim burada satışımız standart. Yükselse dahi fiyat yine de aynı. Ne alırsan al 2 lira. Bizde şu bu fiyat yok. Hepsi 2 lira, ne alırsan al. Pandemi sürecinde çok iyi oluyor. Çünkü kimsenin eli değmiyor. İçine sine sine alıyor. Buda bizi memnun ediyor” şeklinde konuştu.