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“Ekmek Sepeti” ile hayallerini gerçekleştirdi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın hayata geçirdiği, kadınlara mesleki donanım kazandırmanın yanı sıra sosyal hayat tecrübeleri de sunan Sosyal Dayanışma Merkezleri (SODAM), bir kadının daha hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı oldu. Düzce’de yaşayan, evli ve 3 çocuk annesi İpek hanım kursta öğrendikleri sayesinde şimdi seri üretime geçti.

Genel 20.02.2021, 11:42
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“Ekmek Sepeti” ile hayallerini gerçekleştirdi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın hayata geçirdiği, kadınlara mesleki donanım kazandırmanın yanı sıra sosyal hayat tecrübeleri de sunan Sosyal Dayanışma Merkezleri (SODAM), bir kadının daha hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı oldu. Düzce’de yaşayan, evli ve 3 çocuk annesi İpek hanım kursta öğrendikleri sayesinde şimdi seri üretime geçti.

SODAM’ın hayatına dokunduğu kadınlardan biri de İpek E. oldu. Düzce’de yaşayan, evli ve 3 çocuk annesi İpek E., 2019 yılında Düz Dikiş Makinesi kursuna katıldı. Kursun bitmesine 2 hafta kala kursta tasarladığı ekmek sepeti, kendisinde girişimci ruhunu ortaya çıkardı. Kendisine hemen bir makine alarak üretime başlayan İpek, şuanda mutfak takımı (ekmek sepeti, mutfak önlüğü ve masa örtüsü) dikmeye başladı.

“Tasarladığı ekmek sepeti, kendisinde girişimci ruhunu ortaya çıkardı”

Kursta öğrendikleri sayesinde kabuğundan çıkarak kendisi için bir şeyler yapmak istediğini ifade eden girişimci İpek E., “2019 yılında başladığım SODAM kursu bende büyük bir dönüşüm sağladı. Kendi yapabileceklerimin farkına vardım. Komşumu bir gün bir iş için aramıştım. Bana, ‘SODAM kurs açıyor, birçok hizmeti var, sen git oraya kaydını yaptır’ dedi. Benim de evde canım sıkılıyordu. Artık kabuğumdan çıkıp kendim için bir şeyler yapmak istedim. Kurs benim için sosyalleşme alanı olacaktı. Kaydımı yaptırdıktan sonra başladım. Dikiş yaparken, bir yandan fikir üretiyorsun, kendini geliştiriyorsun. Kursun bitmesine iki hafta vardı. Derse başlamadan önce, hocamızın o sözü benim içimdeki ışığı çıkartmamı sağladı. ‘Bu hafta sizin haftanız, kendi fikirlerinizi ortaya koyup hayallerinizi gerçekleştirin artık’ dedi. Artık kendimi göstermenin zamanı gelmişti. Ekmek sepeti tasarladım ve diktim. O an sınıf arkadaşlarım ve öğretmenim hayran kaldılar. Açıkçası bu beni motive etti. Kendime güvenim geldi” dedi.

“Emeğimden kazancım oldu”

Hazırladığı ürünleri hızlandırmak için bir makine alan ve sonrasında seri bir şekilde üretime geçtiğini ifade eden İpek E., "Ekmek sepetinin yanına mutfak ölüğü ve masa örtüsü de dikip takım haline getirdim. İlk kendi evime yaptım, beğenenlere de hediye ettim. Kurs bitimine birkaç gün kala makine almaya karar verdim. Evde dikmeye başladıktan sonra yoğun şekilde siparişler almaya başladım. Şu an genç kızlara çeyizlik olarak takım halinde dikip satıyorum. Emeğimden kazancım oldu. Kendimle gurur duyuyorum. En büyük destekçim, eşim. Eşim, ‘İpek sen okuyamadın ama bak neler başardın. Okusan kim bilir daha neler yapardın’ dedi. Evime elim kolum dolu gitmenin mutluluğunu yaşıyorum. Emeğimden kazancım olursa bir hamilenin canının çektiği bir şeyi sorup o an onu alma isteğim vardı ve bunu ilk kez buradan kazandığımla yaptım. Eşimin parasıyla değil, kendi emeğimle kazandığımdan olsun istedim. Öğrenmekten vazgeçmeyin. ‘Sen bunu yapamazsın’ diyen olursa, kararınızdan vazgeçmeyin. Daha önce evimden bile tek başıma çıkamazken, şimdi bir işim ve gelir kaynağım var” diye konuştu.

Türkiye genelinde yerel şartları dikkate alarak kadınlara yönelik hizmet merkezleri açan Bakanlık, 12 ilde toplam 32 SODAM ile kadınların psikososyal, sosyokültürel, mesleki ve kişisel yönlerden gelişimlerine destek olmaya devam ediyor.
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