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Ekipler çalışamadı, yollar buz ve karla kaplı kaldı
Zonguldak’ta geceden bu yana şiddetini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda oluşan buz ve kar sürücülere zor anlar yaşatırken yoğun kar nedeniyle Zonguldak İstanbul yolu trafiğe tamamen kapandı.
Genel 18.01.2021, 14:48
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Zonguldak’ta geceden bu yana şiddetini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda oluşan buz ve kar sürücülere zor anlar yaşatırken yoğun kar nedeniyle Zonguldak İstanbul yolu trafiğe tamamen kapandı.
Zonguldak’ta geceden bu yana şiddetini artıran kar yağışı sebebiyle kent merkezinde kar kalınlığı 30 cm aşarken Zonguldak İstanbul karayolu ulaşıma tamamen kapandı. Ekipler ılıksu mevkiinde uygulama yaparak araç geçişine izin vermedi. Geceden bu yana etkisini sürdüren kar sebebiyle yollarda çalışma yapılmaması sürücülere zor anlar yaşattı.Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre yağışların yarına kadar devam edeceği öğrenildi.
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