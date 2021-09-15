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EGM : “7 bin 630 trafik kuralı ihlali tespit edildi”

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik yurt genelinde yapılan eş zamanlı denetimlerde, 7 bin 630 trafik kuralı ihlali tespit edilerek işlem yapıldığını bildirdi.

Genel 15.09.2021, 01:19
EGM : “7 bin 630 trafik kuralı ihlali tespit edildi”

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik yurt genelinde yapılan eş zamanlı denetimlerde, 7 bin 630 trafik kuralı ihlali tespit edilerek işlem yapıldığını bildirdi.

EGM’den yapılan açıklamaya göre; trafik güvenliğinin sağlanması ve kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen kazaların önlemesi amacıyla 10- 11- 12 Eylül’de motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımına yönelik yurt genelinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi. 27 bin 666 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsü kontrol edilirken 841 sürücünün belgesiz olarak araç kullandığı tespit edildi. 346 motosikletin geçerli zorunlu mali sigortasının olmadığı, 3 bin 402 sürücü ve yolcunun koruma başlığı kullanmadığı, 172 motosiklet ve motorlu bisikletin tescil belgesi ve plakasının uygun durumda olmadığı tespit edildi.617 motosiklet ve motorlu bisiklet trafikten menedilirken 71 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı. Denetimlerde, 7 bin 630 trafik kuralı ihlali tespit edilerek işlem uygulandı.

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