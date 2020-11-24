Eğitim ve öğretmenlik temalı filmler

Dead Poets Society / Ölü Ozanlar Derneği (1989)

50'lerin Welton Akademisi, ciddi, disiplinli ve akademik çevrelerde saygınlığı yüksek olan bir okuldur. Okul yönetiminin muhafazakar ve ortodoks tavırları okulu öğrenciler için sıkıcı ve bunaltıcı bir hale getirmektedir. Fakat yeni İngilizce öğretmeni John Keating'in okula atanmasıyla çok şey değişecektir.

Sakıncalı Düşünceler / Dangerous Minds (1995)

Eski bir denizci olan Louanne Johnson, ezilmiş bir kesimin bulunduğu bir okulda öğretmenlik yapar. Hababam Sınıfı görünümlü bu lise, öğretmenlerini oldukça bıktırmıştır. Johnson, toplumun dışlanmış bölümlerinden gelen öğrencilerle dolu bu okulda görevine daha fazla odaklanacaktır. Bu çocuklara yardım etmeyi gerçekten istemektedir. Gerçek bir hikayeden alınan bu film, müzikleriyle oldukça ön plana çıkmaktadır. Filmin en önemli kozları: Michelle Pfeiffer’in oyunculuğu ve muhteşem soundtrackları…

İyilik Bul, İyilik Yap / Pay It Forward (2000)

Sorunlu bir aile yaşamına sahip olan Trevor, yeni gelen rehberlik öğretmeninin verdiği ödev sayesinde hayalini kurduğu bir dünyayı gerçeğe çevirme şansını elde etmiştir. Trevor’un hayalindeki dünya; iyilik gören biri, hiç tanımadığı üç kişiye yardım edecektir ve bir şekilde bu iyiliğinin karşılığını alacaktır. Trevor, bu şekilde dünyanın daha iyi bir yer olacağına inanmaktadır. Bu sırada çevresindekilerin, hatta rehberlik öğretmeninin bile hayatında değişiklikler olmaya başlamışıtr. Trevor’un hayalinde canlandırdığı bu dünya, sadece bir hayal midir?

Akeelah and the Bees / Sözcüklerin Gücü | IMDB: 7,5 (2006)

Gördüğünüz en güçlü aile filmi! Akeelah Anderson kelimelere tutkuyla bağlı küçük bir kızdır. Bu tutkusu onu bir imla yarışmasına katılmaya kadar götürür. Pek çok insan ona gönüllü olarak öğretmenlik yaparken kimileri de karşı çıkar. Çok geçmeden Akeelah, Ulusal İmla Yarışması'na katılmaktaki cesareti ve kararlılığıyla farkında olmadan mahalleyi bir araya getirir.

Half Nelson / Tepetaklak Nelson | IMDB: 7,3 (2006)

Dan Dunne, alışık olduğunuz öğretmenlerden birine benzemiyor. Hayır, sadece öğrencilerine varoluştan, Amerikan İç Savaşı’ndan, özgür düşünceden, diyalektikten bahsettiği için değil; sınıf içinde son derece dinamik ve öğrencileri ile sağlam ilişkileri olan bir insan iken sınıf dışında uyuşturucu bağımlılığının pençesinden bir türlü kurtulamayan ve hep bir kaybeden olmaya mahkum bir insan olduğu için de...

Like Stars on Earth / Yerdeki Yıldızlar | IMDB: 8,5 (2007)

Hikayemiz Ishaan'ın okulunda başlar, ödevlerini yapmayı çok önceleri bırakmış delikanlımız. Kafasında sadece hayal ettiği kendi dünyası var. Öğretmenleri, arkadaşları ondan acayip şikayetçi. Geçen sene 3. sınıfta kaldığı için bu yıl tekrarını okuyor ama gram ilerleme yok. Sınıfının birincisi olan abisi Yohaan'a bakıldığında ikisinin kardeş olduğuna kimse inanmaz. Prensipli babamız bir türlü yola getiremiyor oğlunu. Çaresiz annesinin elinden ise sadece gözyaşı dökmek geliyor. Geriye bıraktığı kariyeri, senelerdir verdiği emeği para etmemiş. Artık son çareyi Ishaan'ı yatılı okula yollamakta bulur.

Detachment | IMDB: 7,7 (2011)

Henry Barthes, öğrencileriyle birebir ilişkiler kurabilen, oldukça yetenekli bir eğitimcidir; fakat bu yeteneğini arka plana atarak, geçici öğretmenlik yapmaktadır. Okula kadrolu öğretmen gelinceye kadar yedek öğretmenlik yapan Henry, hiçbir okulda öğrencilerle ya da iş arkadaşlarıyla duygusal bağ kuracak kadar uzun süreli kalamaz. Görevlendirildiği son devlet okulunda ise öğrencilerin ve hatta öğretmenlerin de bir şekilde içlerine kapanık olduğunu, karamsar tavırlar sergilediğini fark eder. Öğrencilerle ummadığı bir bağ yakalayan Henry, okuldan kaçan bir öğrenciyi de sokaklardan ailesine geri dönmesini sağlar. Umutsuzluk açısından hayatta yalnız değildir ama bu karamsar dünyada hala sevilebilecek şeyler de vardır.

The Miracle Worker / Karanlığın İçinden | IMDB: 8,1 (1962)

Pette Duke'un canlandırdığı genç Helen Keller'ın dünya ile iletişim bağı yok denecek kadar azdır. Hayatının geri kalan bölümünü nasıl geçireceği koca bir bilinmeyendir. Perkins Enstitüsü'nden gelen yarı görme özürlü Annie Sullivan (Anne Bancroft), Helen'e rehberlik etmeye başlar. Genç kızın, dünya ile arasına kurduğu karanlık duvarı yıkmak hiç de kolay olmayacaktır.

Ülkemizde oldukça popüler olmuş ve hatta Uğur Yücel tarafından uyarlaması yapılmış Hint filmi Black, The Miracle Worker'dan uyarlanmıştır.

Sevgili Öğretmenim/ To Sir, with Love (1967)

Mühendis olup iş bulamayan Mark Thackeray, mecburiyetten dolayı Londra’nın kenar mahallelerinden birindeki bir lisede öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlar. Bu genç, siyahi ve deneyimsiz öğretmenle, her biri başka okullardan kovularak bu liseye kayıt yaptırmış disiplinden yoksun öğrenciler arasında bir sürtüşme başlar. İdealist ruhlu Thackeray, çekip gitmek gibi kolay yola başvurmak yerine, öğrencilerin sorunlarına yönelerek onlarla arkadaşlık kurmayı dener. Bu çabası sırasında meslektaşlarından Gillian Blanchard ona destek olur.