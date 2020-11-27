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‘Efsane Cuma’ indirimleri sosyal mesafeyi unutturdu

İstanbul’da ’Efsane Cuma’ kampanyası nedeniyle sabahın erken saatlerinden itibaren alışveriş merkezlerine akın eden vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu.

Genel 27.11.2020, 10:42
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‘Efsane Cuma’ indirimleri sosyal mesafeyi unutturdu
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İstanbul’da ’Efsane Cuma’ kampanyası nedeniyle sabahın erken saatlerinden itibaren alışveriş merkezlerine akın eden vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu.

Dünya genelinde Kasım ayının son haftasına denk gelen ve Türkiye’de "Efsane Cuma" olarak anılan günde yapılan indirimler yoğun ilgiye neden oldu. Artan korona virüs vakalarına rağmen sabahın erken saatlerinden AVM önlerine akın eden vatandaşlar, dakikalarca AVM’lerin açılmasını bekledi. Serin havada AVM’lerin açılmasını bekleyen vatandaşların indirim heyecanıyla zaman zaman sosyal mesafeyi unuttukları görüldü. Bayrampaşa’da bir AVM önünde oluşan kuyrukta zaman zaman sosyal mesafenin hiçe sayıldığı kameralara yansırken, Zeytinburnu’ndaki bir AVM’de ise vatandaşların mesafeli şekilde sırada durmaya çalıştıkları görüldü. AVM’lerin açılmasıyla beraber bekleyen müşteriler içeri girdi.
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