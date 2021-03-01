Edremit Belediyesi’nde yapılan 258 koronavirüs testinden 26’sı pozitif çıktı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde artan vaka sayıları sonrasında resmi kurum ve kuruluşlarda covid taraması yapıldı. Yapılan testlerde Edremit Belediyesi’nin 26 personelinde koronavirüs testi pozitif çıktı.

Edremit ilçesinde artan koronavirüs vak’aları sonrasında geçtiğimiz hafta ilçedeki bir çok resmi kurumda covid tarama testleri yapıldı. Edremit Belediyesi’nde de personele test yapıldı. Test sonuçları hakkında bilgi veren Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Basın Sözcüsü Tayfun Canlı, “Belediyemiz personeline yapılan testlerde 258 çalışma arkadaşımız PCR testi oldu. Test sonuçlarına göre 26 mesaî arkadaşımızın testinin pozitif olduğunu üzülerek belirtmek istiyorum. Yapılan testler sonrasında Edremit Belediyes’nde tekrar esnek mesaiye geçildi. Saat 10.00 ile 16.00 arasında vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz. Belediye çalışma alanlarında ziyaretçi kabulüne bir süre ara vermek zorunda kalacağız. Gerekli tedbirleri alarak bu virüs ile savaşta elimizi güçlendirmeliyiz. Vatandaşlarımızın maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmelerini önemle istiyoruz” dedi.