Düzce’de vatandaşlar binalarının deprem hasar durumunu bu adresten öğrenecek

Düzce depreminden etkilenen vatandaşlar oturdukları binanın hasar durumunu, kimlik numarası veya adres ile sorgulama yaparak "http://hasartespit.csb.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Düzce’de yaşanan depremden etkilenen vatandaşların Bakanlık tarafından oluşturulan "http://hasartespit.csb.gov.tr" internet adresi üzerinden kimlik numarası veya adres ile sorgulama yaparak bina hasar durumlarını öğrenebilecekleri bildirildi. Açıklamada, ayrıca vatandaşların Bakanlığın, Düzce’ye kurduğu mobil iletişim aracında uzmanlardan bilgi alabileceği belirtildi.