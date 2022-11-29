Düzce Valisi deprem bilançosunu açıkladı

Düzce Valisi Cevdet Atay, 23 Kasım saat 04.08’de merkez üssü Gölyaka olan 5.9 büyüklüğündeki depremin bilançosunu açıkladı. Depremde yaralanan 39 kişiden 37’sinin taburcu edildiğini belirten Vali Atay, depremde hasar gören 7 bin 943 konut, 682 iş yeri ve 29 aracın zarar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

23 Kasım saat 04.08’de Gölyaka merkezli 5.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Çevre illerin de etkilendiği depremde Düzce’de 39 kişi yaralandı, çoğu konut ve iş yeri ile araçlarda da zarar oluştu. Düzce Valisi Cevdet Atay depremin bilançosunu açıkladı. Devletin, depremin ilk anından itibaren vatandaşların yanında olduğunu hatırlatan Vali Atay, acil yıkılması gereken 6 evin yıkıldığını belirterek yapılan destekler hakkında bilgilendirdi.

Vali Atay yaptığı açıklamada, “23.11.2022 günü, Türkiye saati ile 04:08’de merkez üssü Gölyaka (Düzce) olan 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Yerin 6.81 kilometre derininde meydana gelen bu depremin en yakın yerleşim birimi olan Düzce ilinin Gölyaka ilçesine bağlı Kemeryanı köyüne uzaklığı 0.82 kilometredir. Yaşanan Depremin ardından hızlı bir şekilde koordinasyon merkezindeki çalışmalarımıza başladık. Devletimiz, depremin ilk anından itibaren milletimizin yanında olmuştur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan telefonla şahsımı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmiş mevcut durum hakkında bilgi almıştır. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu, Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer depremin hemen ardından ilimize gelerek hemşehrilerimizin yanında olmuştur” dedi.

“39 yaralının 37’si taburcu oldu

Çadır alanlarında 10 bin 126 kişinin barındığını ifade eden Atay, “Depremde yaralanan 39 yaralımızın 37’si taburcu olmuştur. Bu sabah itibariyle 2 yaralımızın tedavisi devam etmektedir. Afetzede vatandaşlarımızın barınma ihtiyacına yönelik; Düzce Merkez Kültür Mahallesinde 135 odalı, 530 yatak kapasiteli bir yurt tahsis edilmiştir. Tamamen boş olan, herhangi bir tefrişatı olmayan yurt için 220 adet yatak/baza, yastık/çarşaf seti, sandalye ve masalar temin edilerek kullanıma hazır hale getirilmiştir. Çadır alanlarımızda şuan itibariyle 10 bin 126 kişi barınmaktadır. Merkez ve İlçelerde Spor salonu, yurt ve pansiyonlarda kalan toplam kişi sayısı bin 28’dir. AFAD tarafından bölgeye 280 adet yaşam konteyneri sevk edilmiştir. 100 adet yaşam konteyneri ulaşmış olup 54 adet konteyner kurulum işlemleri tamamlanmıştır. Ayrıca Çilimli ilçesinde 50 adet konteyner kapasiteli, Gölyaka ilçesinde 30 konteyner kapasiteli geçici konaklama merkezi kurulum işlemleri başlatılmıştır” diye konuştu.

“Beş bin 72 personel ve bin 57 araç görev yapmakta”

Vali Cevdet Atay, “17 ikram aracı, 9 mobil mutfakla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Şuana kadar olan ikramlarımız sıcak yemek 114 bib 926, çorba 25 bin 100, ikramlık 31 bin 933, sıcak soğuk içecek 42 bin 495, su (lt) 8 bin 76 olmuştur. Ayrıca gıda ve giysi yardımlarımızda devam etmektedir. 28 Kasım tarihi itibari ile sahada aktif olarak toplam 5 bin 72 personel ve bin 57 araç görev yapmaktadır. Toplam Acil, Ağır, Yıkık Binamız dün itibariyle 427 idi. Alandaki tarama çalışmalarımız devam ediyor. 28 Kasım 2022 tarihi itibari toplam 128 evden eşya tahliye edilmiştir. Tahliye işlemleri devam etmektedir. Belirlemelere göre acil yıktırılacak 27 binamızdan 6’sı yıkılmıştır. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam etmektedir. Şuana kadar çatı hasarlarıyla ilgili gelen ihbarlarımıza hızlı bir şekilde müdahale edilmiştir. Merkez ilçemizde 108,Cumayeri 17,Gölyaka 23, Çilimli 25, Gümüşova 49 ihbar aldık. Merkez ilçede son 5 çatının tamirine başlanmış olup diğer bütün ilçelerimizde çatıların tamiri tamamlanmıştır” şeklinde konuştu.

“9 bin 119 başvuru”

28.11.2022 saat 19.00 itibari ile Düzce İl Merkez ve İlçeleri toplam zarar tespit başvurusu 9 bin 119’dir. Bu başvurulardan 8 bin 654’ü (7 bin 943 konut, 682 iş yeri ve 29 araç) zarar tespit çalışmaları tamamlanmıştır. Afet Psikososyal Grubu tarafından bölgede 9 bin 294 kişiye Psikososyal destek hizmeti sunulmuştur. Düzce ilimizde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 113 personel ile sahada Psikososyal destek için çalışmalarını sürdürmektedir. Mobil sosyal hizmet aracı 26 Kasım itibari ile Ağa Mahallesinde hizmet vermeye başlamıştır. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 3 hayvan çadırı kurulmuş, 1 hayvan çadırı da Merkez Ağa Mahallesinde kurulacaktır. Milletimiz müsterih olsun. Sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerimizle birlikte, tüm Devlet Kurumlarımız alanda ve vatandaşımızın yanında. En büyük tesellimiz can kaybımızın olmamasıdır. Düzceli hemşehrilerimize geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.