Duyarsızlık Dünya Engelliler Günü’nde de devam etti

Bedensel engeli bulunan vatandaşların karşısına çıkarılan zorluklar 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde de devam etti. Muğla’nın Bodrum ilçesinde, özellikle görme engellilerin kullandığı sarı çizgiler üzerine park edilen araçlar, duyarsızlığı gözler önüne serdi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında özel gereksinimleri olan bireylere dikkati çekmek için farkındalık etkinlikleri gerçekleştirilirken, engelli rampalarının önlerine araçlarını park edenler, kaldırımı tamamen kapatacak şekilde park yapanlar yüzünden engelli bireylerin yaşamı daha da zorlaşıyor. Özellikle görme engeli bulunan bireyler için yapılan sarı şeritlerin üzerine park eden araçların fazlalığı, duyarsızlığı gözler önüne seriyor.

Sabah saatlerinde Bodrum merkez ile Bitez Mahallesi’nde çekilen görüntülerde kaldırımdaki sarı şeritlerin üzerinde yine çok sayıda motosiklet ve otomobilin park edildiği, kimi işletmelerin malzemelerini şeritlerin üzerine koyduğu görüldü. Bazı caddelerdeki kaldırımların araçlarla tamamen kapatıldığı gözlendi.

Türkiye Sakatlar Derneği Bodrum Temsilci Başkanı Esma Ezenel yaptığı açıklamada, bu duyarsızlığa tepki gösterdi. Ezenel, engelli olmanın bir hastalık değil, yaşam biçimi olduğunu dile getirerek şöyle dedi:

“Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Görme engellinin yürüyeceği sarı bandın üzerinde bisiklet, araç park edebiliyor. Bedensel engelli oradan aracı ile akülü motoru ile geçemiyor. Engellilere saygı duyup onların hayatını kolaylaştırmalısınız. Ben Bodrum’dan bahsetmek istiyorum. Sürücülerin yayaya saygıları olmadığı gibi engellileri hiç görmüyor zaten. Otoparklarda engelli park yerine park ediyorlar. Şikayet etmemize rağmen yine devam ediyorlar. Kaldırımlar maalesef otopark haline geldi. Engellilerin zaten sokağa çıkma ihtimali çok az olmasına rağmen çıktığı zaman bu sorunlarla karşı karşıya kalıyorlar. Motosiklet koyuyorlar, araç koyuyorlar. Bütün engelli grupları aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Biz 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Gününde farkındalığımızı fark ettirmek, sesimizi duyurmak istiyoruz. Lütfen dikkate alın olur mu?”