Düşen uçakta hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Bursa’da düşen uçakta hayatını kaybedenlerin işadamı olan pilot Hakan Köksal (54) ve güzellik uzmanı yolcu Burcu Sağlam (22) olduğu açıklandı.

Bursa’da Osmangazi İlçesi Ovaakça Santral Mahallesinde bulunan araziye düşen tek motorlu uçakta hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu.

Edinilen bilgiye göre, saat 15.01 sıralarında Pamukova Havaalanından kalkış yapan Asya Havacılık bünyesine kayıtlı; Hakan Sağlam’ın kendisine ait olan TC-UHY kuyruk numaralı tek motorlu amatör uçak, 15.41 sıralarında hava muhalefeti sebebiyle Osmangazi İlçesi Ovaakça Santral Mahallesinde bulunan araziye düştü.

Pilot olan işadamı Hakan Köksal (54) ve uçakta yolcu olarak bulunan güzellik uzmanı Burcu Sağlam (22) hayatını kaybetti.

Hakan Köksal’ın Yunuseli Sportif Havacılık Dernek Başkanı ve aynı zamanda Çalı Mahallesinde bulunan KPS Yedek Parça isimli firma sahibi olduğu, Burcu Sağlam’ın ise güzellik uzmanı olduğu tespit edildi.

Öte yandan Hakan Köksal’ın saat 13.20 sıralarında Yunuseli Havalimanı’ndan bir havacılık lisansını almak için Sakarya Pamukova’ya uçağıyla gittiği ve daha sonra yine Yunuseli’ne geri dönmek için havalandığı öğrenildi.