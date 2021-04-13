Dünyanın en yüksek peribacası ziyaretçilerini bekliyor

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan dünyanın en yüksek peribacası konumundaki Uçhisar Kalesi, yapılan bakım ve onarım çalışmalarının ardından ziyaretçilere yeniden açıldı.

177 metre yüksekliği ile dünyanın en yüksek peribacası olmak özelliğine sahip Uçhisar Kalesinde belediyenin Kapadokya Alan Başkanlığına yaptığı başvuru sonrasında bakım onarım çalışmaları yapıldı. Kasım 2020 tarihinden itibaren kale içerisinde temizlik ve güçlendirme çalışmalarının yanı sıra yıpranan merdivenlerin yapılarak Nisan ayının ilk haftasında kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı. Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü yaptığı açıklamada, Uçhisar Kalesinin 177 metre yüksekliği ile Kapadokya’nın en yüksek peribacası olduğunu ifade ederken yapılan çalışmaların ardından yeniden hizmete açtıklarını belirtti. Süslü, “Uçhisar Kalesi Kapadokya’nın 177 metre yüksekliği ile en yüksek peribacası konumundadır. Bölgenin en gözde yerleşim yerlerinin, vadilerin hepsinin rahat bir şekilde görülebileceği bir seyir merkezidir. Günbatımının ve gün doğumunun en güzel seyir merkezlerindendir. Uçhisar Kalesi yıllardır beri belli bir yıpranmışlık hali vardı. Özellikle merdivenlerinin yanı sıra çevre düzenlemesi ve güçlendirilmesi gereken noktalar vardı. 2020 yılında başlatmış olduğumu çalışma ile birlikte Kapadokya Alan Başkanlığından almış olduğumuz izinler doğrultusunda 2020 yılının Kasım ayında çevre düzenlemesi, merdivenlerin ıslahı ve güçlendirme çalışmalarını tamamlamış bulunmaktayız. Çok az bir temizleme çalışmalarımız kaldı. 2021 turizm sezonuna hazırlamak amacıyla çok yoğun bir çalışma dönemini tamamladık. Bu noktada iyi bir gezinti yeri olduğuna inanıyorum. Özellikle hem güvenlik noktasında hem de gezinti noktasında yeni yerlerin çıkması bölgenin kültürüne büyük bir katkı sağladığı düşüncesindeyim. Bu çalışmalar esnasında başta Nevşehir Valimiz olmak üzere, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

“Turizmden beklentimiz yüksek”

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, turizmcilerin beklentilerinin oldukça yüksek olduğunu ifade ederken, Ramazan ayında Covid-19’u atlatmamızın ardından bölge turizminin çok yüksek noktalara ulaşacağını ifade etti. Süslü, “Yeni sezonda beklentimiz çok büyüktü. Ama 2020 yılında Kovid-19’un halen devam ediyor olması Ramazan ayından sonra bizi biraz ümitlendirmektedir. İnşallah biran önce atlatırsak bölge turizminin çok yüksek noktalara ulaşacağına inanıyorum” diye konuştu.