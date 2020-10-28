Dünyada ve Türkiye’de Atatürk için bastırılan pullar sergilendi

Cumhuriyet’in 97’inci yıl dönümü kapsamında bir dizi etkinlik düzenleyen Büyükçekmece Belediyesi, Türkiye’nin saygın kolleksiyonerlerinden Şerif Antepli’nin Atatürk pullarını sergiledi.

Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası Dumlupınar Salonu’nda gerçekleştirilen Atatürk Pulları Sergisi’nin açılış töreni Belediye Meclis Üyesi Fatih Çınar, Belediye Başkan Yardımcıları Ömer Kazancı, Başak Sancar, Başkan Danışmanları Reşit Oral, Sacide Bolcan ve Şerif Antepli tarafından gerçekleştirildi. Çocukluğundan beri pul koleksiyonculuğu yaptığını belirten Şerif Antepli; “Bunların arasında Atatürk pulları önemli bir yer tutuyor. 5 bine yakın Türk pulları arasında 700 civarında Atatürk pulları var. Burada Atatürk’ün hayatıyla ilgili, yabancı ülkelerin Atatürk’e olan ilgisiyle ilgili pulları ve Atatürk’ün Türkiye’ye armağan ettiği birçok değerler pullara aksetmiş. Onları sergiliyorum. Tabi ki buradakiler kadar değil daha fazla koleksiyon ama buranın yerine göre çok özenle seçilmiş pulları sizlerle paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Atatürk 21’inci yüzyıla geçen tek lider”

Büyükçekmece Belediyesi Başkan Danışmanı Sacide Bolcan, ülkelerin tarihlerinde yüz yılların kısa süreler olarak sayılabileceğini belirterek şöyle konuştu; “Ama dünyada var olan Cumhuriyetleri düşününce bizim Cumhuriyetimiz oldukça eski bir cumhuriyetlerin arasında sayılır artık. Atatürk’ün bu en büyük eserim dediği Cumhuriyet’e ne yazık ki bu yıl yeterince heyecanla kutlayamıyoruz. Heyecanımızı bastırmak zorunda kalıyoruz. Ama ne güzel ki onun adına bastırılan pullar bizi yeniden Atatürk sevgisiyle ve dünya ile buluşturacak. Zaten Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye dışındaki izlenimine ve değerine bakınca O’nu 20 yüzyılı bırakın 21. Yüzyıla kadar geçebilen tek lider olduğunu görebiliyoruz.”

Yapılan konuşmaların ardından Atatürk Pulları Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi. Sergi 3 Kasım Salı akşamına kadar gezilebilecek.