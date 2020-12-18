ABD'de demokrat aday Joe Biden'ın başkan seçilmesiyle ülke yönetiminin ileri yaşlarda üstlenilebilecek bir görev olup olmadığıyla ilgili alevli tartışmalar yaşandı. Hatta Başkan Donald Trump rakibi Biden'ı bu noktadan vurmak adına seçim kampanyalarında bu konuyu sık sık dile getirdi. Biden'ın yardımcısı Kamela Harris'in asıl başkan olacağı bile konuşuldu...

Peki Biden, Trump ve diğer dünya liderleri kaç yaşında? En yaşlı lider kim? En genç ülke lideri kim? Kaç yaşındalar? Hangi yıl doğdular? Doğum günleri nedir? İşte en yaşlısından en gencine dünya liderleri...

1953 yılında resmi olarak taç giyen Kraliçe Elizabeth 21 Nisan 1926 doğumlu. Tam adıyla Elizabeth Alexandra Mary Windsor şu anda 94 yaşında ve 67 yıldır tahtta...

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud, aynı zamanda Başbakan ve Başkomutan unvanlarına da sahip. Kral Selman, 31 Aralık 1935 doğumlu.

2015 yılından beri Suudi Arabistan Kralı ve Başbakanı olan Kral Selman, 84 yaşında.

Donald Trump, 2016 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanlık koltuğuna oturdu. 14 Haziran 1946 doğumlu olan Trump, şu an 74 yaşında.

Seçildiğinde 70 yaşında olan Trump, seçilen en yaşlı ABD başkanı idi.

Müstakbel Amerikan başkanı Joe Biden ise 20 Kasım 1942 doğumlu. Seçilen en yaşlı ABD Başkanı olma ünvanını 8 yaş farkla ele geçiren Joe Biden 78 yaşında. Yani Trump'tan sadece 4 yaş büyük.

16 Eylül 2020'de Japonya Başbakanlığı görevine başlayan Yoshihide Suga, 6 Aralık 1948 doğumlu.

71 yaşındaki Suga, eski başkan Abe'nin istifasının ardından gerçekleşen seçimlerle göreve geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 21 Ekim 1949 doğumlu "Bibi" Netanyahu, İsrailli politikacı, siyasi parti lideri ve İsrail'in mevcut başbakanı.

70 yaşındaki Netanyahu, Başbakanlığının yanı sıra, Likud Partisi’nin başkanlığı, İsrail parlamentosu milletvekilliği, İsrail Dışişleri Bakanlığı görevlerini yürütüyor.

Hindistan'ın 15. Başbakanı, 70 yaşındaki Narendra Modi, 17 Eylül 1950 doğumlu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 7 Ekim 1952 doğumlu, 68 yaşında.

Putin, 1999-2000 yılları arasında başbakanlık, 2000-2008 yılları arasında Başkanlık, 2008-2012 yılları arasında tekrar başbakanlık görevini üstlendi.

Pakistan'ın 22. Başbakanı olan Imran Khan, 5 Ekim 1952 doğumlu. Khan 68 yaşında.

15 Haziran 1953 doğumlu olan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 67 yaşında.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, 13 Kasım 1953 doğumlu, 67 yaşında.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Şubat 1954 doğumlu. 66 yaşındaki Erdoğan, 11 yıl Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı yaptıktan sonra 2014 yılında gerçekleştirilen seçimle doğrudan halk oyuyla seçilen ilk cumhurbaşkanı.