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Dünya liderleri kaç yaşında?

İngiltere Kraliçesi Elizabeth, Suudi Arabistan Kralı Selman ve ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın en yaşlı üç lideri... ABD'den İtalya'ya, Almanya'dan Pakistan'a dünya liderlerinin kaç yaşında olduklarını inceledik...

Genel 18.12.2020, 16:27 18.12.2020, 18:13
2006
Dünya liderleri kaç yaşında?
Dünya liderleri kaç yaşında?
Dünya liderleri kaç yaşında?

ABD'de demokrat aday Joe Biden'ın başkan seçilmesiyle ülke yönetiminin ileri yaşlarda üstlenilebilecek bir görev olup olmadığıyla ilgili alevli tartışmalar yaşandı. Hatta Başkan Donald Trump rakibi Biden'ı bu noktadan vurmak adına seçim kampanyalarında bu konuyu sık sık dile getirdi. Biden'ın yardımcısı Kamela Harris'in asıl başkan olacağı bile konuşuldu...

Peki Biden, Trump ve diğer dünya liderleri kaç yaşında? En yaşlı lider kim? En genç ülke lideri kim? Kaç yaşındalar? Hangi yıl doğdular? Doğum günleri nedir? İşte en yaşlısından en gencine dünya liderleri...

1953 yılında resmi olarak taç giyen Kraliçe Elizabeth 21 Nisan 1926 doğumlu. Tam adıyla Elizabeth Alexandra Mary Windsor  şu anda 94 yaşında ve 67 yıldır tahtta...

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud, aynı zamanda Başbakan ve Başkomutan unvanlarına da sahip. Kral Selman, 31 Aralık 1935 doğumlu.

2015 yılından beri Suudi Arabistan Kralı ve Başbakanı olan Kral Selman, 84 yaşında.

Donald Trump, 2016 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanlık koltuğuna oturdu. 14 Haziran 1946 doğumlu olan Trump, şu an 74 yaşında. 

Seçildiğinde 70 yaşında olan Trump, seçilen en yaşlı ABD başkanı idi.

Müstakbel Amerikan başkanı Joe Biden ise 20 Kasım 1942 doğumlu. Seçilen en yaşlı ABD Başkanı olma ünvanını 8 yaş farkla ele geçiren Joe Biden 78 yaşında. Yani Trump'tan sadece 4 yaş büyük.

Dünya liderleri kaç yaşında?

16 Eylül 2020'de Japonya Başbakanlığı görevine başlayan Yoshihide Suga, 6 Aralık 1948 doğumlu.

71 yaşındaki Suga, eski başkan Abe'nin istifasının ardından gerçekleşen seçimlerle göreve geldi.

Dünya liderleri kaç yaşında?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 21 Ekim 1949 doğumlu "Bibi" Netanyahu, İsrailli politikacı, siyasi parti lideri ve İsrail'in mevcut başbakanı.

70 yaşındaki Netanyahu, Başbakanlığının yanı sıra, Likud Partisi’nin başkanlığı, İsrail parlamentosu milletvekilliği, İsrail Dışişleri Bakanlığı görevlerini yürütüyor.

Dünya liderleri kaç yaşında?

Hindistan'ın 15. Başbakanı, 70 yaşındaki Narendra Modi, 17 Eylül 1950 doğumlu.

Dünya liderleri kaç yaşında?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 7 Ekim 1952 doğumlu, 68 yaşında.

Putin, 1999-2000 yılları arasında başbakanlık, 2000-2008 yılları arasında Başkanlık, 2008-2012 yılları arasında tekrar başbakanlık görevini üstlendi.

Dünya liderleri kaç yaşında?

Pakistan'ın 22. Başbakanı olan Imran Khan, 5 Ekim 1952 doğumlu. Khan 68 yaşında.

Dünya liderleri kaç yaşında?

 15 Haziran 1953 doğumlu olan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 67 yaşında.

Dünya liderleri kaç yaşında?

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, 13 Kasım 1953 doğumlu, 67 yaşında.

Dünya liderleri kaç yaşında?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Şubat 1954 doğumlu. 66 yaşındaki Erdoğan, 11 yıl Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı yaptıktan sonra 2014 yılında gerçekleştirilen seçimle doğrudan halk oyuyla seçilen ilk cumhurbaşkanı.

Dünya liderleri kaç yaşında?

2005 yılından beri Almanya Şansölyesi olan Angela Merkel, 17 Temmuz 1954 doğumlu.

66 yaşında olan Merkel, başbakanlık görevini 2021 yılına kadar sürdüreceğini açıklamıştı. Merkel'in başbakan olarak son dönemi.

Dünya liderleri kaç yaşında?

2018'de göreve gelen İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, 56 yaşında.

Dünya liderleri kaç yaşında?

24 Temmuz 2019’da Birleşik Krallık Başbakanı seçilen Boris Johnson, 19 Haziran 1964 doğumlu.

56 yaşındaki Başbakan Johnson, başbakanlık görevi öncesinde dışişleri bakanlığı yapmıştı.

Dünya liderleri kaç yaşında?

25 Aralık 1971 doğumlu Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 48 yaşında. 

Dünya liderleri kaç yaşında?

21 Aralık 1977 doğumlu Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 42 yaşında.  

Macron, 2017 yılında olduğu merkez parti En Marche!'ın adayı olmuş ve cumhurbaşkanı seçilmişti.

Katar Emiri El-Sani de genç liderler arasında yer alıyor. Oğul Sani 3 Haziran 1980 doğumlu. Babası Hamed bin Halife es-Sani'den görevi devraldığında 33 yaşında olan genç lider bu yıl ülkemize gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Tam adıyla Temim bin Hamed es-Sani 40 yaşında.

Yeni zelanda lideri Jacinda Arden 40 yaşında. 26 Temmuz 1980 doğumlu olan Arden aynı zamanda tıpkı merhum Pakistan başbakanı Benazir Butto gibi başbakanlığı sırasında anne olan bir isim.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ise en genç liderlerden biri konumunda. 35 yaşındaki komünist rejim lideri 8 Ocak 1983'te dünyaya geldi.

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#liderler #kaç yaşında #ülkeler #dünya
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