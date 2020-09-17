Drone ile leylek yuvalarına bakım çalışması

Mevsimsel göçlerini yerine getirmek için Trakya’dan ayrılan leyleklerin ardından, yuvaların güvenlikleri için bakım ihtiyaçları drone ile belirleniyor.

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), kilometrelerce uzunluktaki hatlarda bakım çalışmalarını termal kameralı drone aracılığıyla yapmasının yanında, teknolojik alt yapısını mevsimsel göçlerini yerine getirmek için bölgeden ayrılan leyleklerin bıraktığı yuvalar için de kullanıyor.

TREDAŞ ekipleri, elektrik hizmeti sağladığı Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’nde 300 bin direk, 20 bin kilometre hat ve 10 binden fazla trafoyla abonelerine elektrik enerjisi sunmasının yanında, sosyal projelere de desteklerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, kuş göç yollarının ana güzergahında bulunan Trakya Bölgesinde, gerek Ar-Ge, gerekse bakım çalışmalarında leyleklerin hayatına özel önem veren TREDAŞ, son olarak bölgeden göç eden leyleklerin bıraktığı yuvaların varlığını devam ettirmesi ve enerji güvenliği için yerinde tespitlerini gerçekleştirdi.

Leylek yuvası bakım çalışmalarını teknolojik alt yapısını kullanarak, termal kameralı drone aracılığıyla yapan TREDAŞ ekipleri, bozulan yuvaları tekrar yerlerine yerleştirdi. 2019 yılından bugüne yüzlerce yuvaya bakım yapan TREDAŞ ekipleri, 2020 yılında da insansız hava araçları drone ile bu sayıyı daha da arttırmayı hedefliyor.