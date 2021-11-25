Doğumdan 4 gün sonra Öğretmenler Günü’nde korona virüse yenik düştü

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde öğretmenlik yapan Nurseven Elbasan korona virüs tedavisi gördüğü hastanede 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde yaşamını yitirdi. Elbasan’ın Covid-19 aşısı olmadığı ve vefatından 4 gün önce ise bir kız çocuğu dünyaya getirdiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Kemalpaşa Lütfü Ürkmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görevli evli ve 18 aylık bir kız çocuk annesi olan Nurseven Elbasan (34) ikinci çocuğuna 6,5 aylık hamileyken 1 ay önce korona virüse yakalandı. Durumu gün geçtikçe ağırlaşan genç öğretmen, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Elbasan, 10 Kasım’da entübe edilmesinin ardından geçtiğimiz 20 Kasım’da 6,5 aylık hamileyken ikinci kız çocuğunu dünyaya getirdi. Bebeğe İnci ismi verilirken, genç öğretmen doğumdan 4 gün sonra 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde korona virüse yenik düştü.

Elbasan aynı gün Pınarbaşı Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanırken, ölümü eşi Taner Elbasan (35), yakınları ve eğitim camiasını yasa boğdu.