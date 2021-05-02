banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Burcu Biricik'ten anlamlı paylaşım
Burcu Biricik'ten anlamlı paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan tabldot sırasında
Cumhurbaşkanı Erdoğan tabldot sırasında
Ünlü rapçi Norm Ender'in Sergen Yalçın paylaşımı
Ünlü rapçi Norm Ender'in Sergen Yalçın paylaşımı
İbrahim Tatlıses, 5. evliliğini Gülçin Karakaya ile yaptı
İbrahim Tatlıses, 5. evliliğini Gülçin Karakaya ile yaptı

Doğu Karadeniz’de sis bulutlarının görsen şöleni objektiflere böyle yansıdı

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin özellikle sahil kesiminde mevsimsel sıcaklıkları değişimleri nedeniyle bir kaç gündür etkili olan sis yörede seyrine doyum olmayan eşsiz manzaralar sunuyor.

Genel 02.05.2021, 10:20
4
Doğu Karadeniz’de sis bulutlarının görsen şöleni objektiflere böyle yansıdı

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin özellikle sahil kesiminde mevsimsel sıcaklıkları değişimleri nedeniyle bir kaç gündür etkili olan sis yörede seyrine doyum olmayan eşsiz manzaralar sunuyor.

Bu manzaraların belki de en güzellerinden biri Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde yaşandı. Kemalpaşa ilçesine bağlı Üçkardeş köyü zirvesini kaplayan bulutların oluşturduğu eşsiz manzara, görenleri kendine hayran bıraktı. Amatör fotoğrafçı Emin Üçüncü, fotoğraf makinesiyle bu anı ölümsüzleştirdi. Hava sıcaklığının gün içinde ani iniş çıkış gösterdiği ilçede akşam saatlerinde etkili olan sis bulutları köyün zirvesinde görsel şölen sundu.
Yorumlar (0)
24°
açık