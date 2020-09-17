"Doğaya Dönüş" Küçükçekmece’de sanatseverlerle buluştu
ZİRAAT MÜHENDİSİ VE FOTOĞRAFÇI TEBERİK KÖLGELİ, DÜNYANIN FARKLI ÜLKELERİNİN DOĞAL GÖRÜNÜMLERİNİ KAYDETTİĞİ FOTOĞRAFLARINI “DOĞAYA DÖNÜŞ” BAŞLIKLI BİR SEÇKİSİ İLE KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ SEFAKÖY KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ SERGİ SALONU’NDA İZLEYİCİLERİN BEĞENİSİNE SUNDU.
Ziraat Mühendisi ve Fotoğrafçı Teberik Kölgeli, dünyanın farklı ülkelerinin doğal görünümlerini kaydettiği fotoğraflarını “Doğaya Dönüş” başlıklı bir seçkisi ile Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi Sergi Salonu’nda izleyicilerin beğenisine sundu.
Covid-19 pandemi sürecinde doğayı yeniden anlamak ve doğayla barışmak için bir çağrı niteliğinde olan sergi, sanatçının dünyanın farklı ülkelerinde yaptığı gezilerde çektiği kareleri, o ülkelerin coğrafyasını, tabiatını ve yaşama biçimlerini konu alıyor. Daha önce Anadolu Işığı, Bir Dünya Kadın, Mevsimlik Tarım İşçisi Olmak, Manavgat’tan Side’ye Aydınlık İzler, Doğanın Ritmi sergilerini sanatseverlerle buluşturan Kölgeli’nin ‘Doğaya Dönüş’ Sergisi 16 Ekim’e dek SKSM’de sanatseverleri ağırlayacak.
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