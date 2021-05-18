Dj Berç Polat: “Yeni albüm için hazırlıklarımız sürüyor”

Pandemiden en çok etkilenen sektörlerden birinin de müzik sektörü olduğunu ifade eden DJ Berç Polat, yaz ortasında çıkarmayı düşündüğü yeni albümünün sinyalini verdi.

Yeni albümünün hazırlıklarıyla hayranlarını sevindiren genç DJ Berç Polat, pandemi sürecinde çok çalıştığını söyleyerek, “Eğlence sektörü pandemi ile büyük bir darbe aldı ve insanlar evde çok sıkıldı. İnsanların eğlenceye ihtiyaç duyduğu bu dönemde festival ve eğlence sektörünün başlanmasını iple çekiyorum” dedi.

Bu süreçte insanların müzik tarzının değiştiğine dikkat çeken Polat, “İnsanlar artık evde oturmaya alıştı. Yeni şarkılar da çıkmadığı için insanlar her gün aynı şarkıları dinlemek zorunda kalıyor Eski eğlence sektörünü yakalamamız lazım” diye konuştu.

“Müziği unutturmamak için çaba gösteriyoruz” diyen Polat, “Ekip çalışmalarımızda müziği insanlara unutturmamak için sosyal medya hesaplarımızdan yayınlar yapıyoruz. Müziğimizi geliştirip, güncel tutabilmek ve genç nesle ayak uydurabilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.