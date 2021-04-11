Diyarbakır’da çocuklar koronaya aldırış etmeden süs havuzunda eğlendi

Türkiye’de korona virüs vaka sayısı 52 bini geçerken, vaka sayılarında ciddi artışların yaşandığı Diyarbakır’da çocuklar korona virüsü ve soğuk havayı hiçe sayarak süs havuzunda eğelendi.

Son günlerde vaka sayılarında ciddi artışların yaşandığı Diyarbakır’da özellikle çocukların tedbirlere uymadığı görüldü. Sur ilçesinde bulunan Anzele Parkı’ndaki tarihi Anzele suyu, korona virüs tehdidine ve soğuk havaya rağmen çocukların oyun alanı oldu. Kentte 11 derecenin üzerinde seyreden havada soluğu Anzele Parkı’nda alan çocuklar, sosyal mesafeye uymadan bir araya gelip suya girdi. Salgına ve soğuk havaya aldırış etmeden süs havuzuna giren çocuklardan Yakup Ekti, havaların sıcak olduğunu ve buraya suya girmeye geldiğini söyledi. Ekti, “Korona virüs umurumda değil. Biz her sene buradayız” dedi.

Aziz Turan ise korona virüsün umurunda olmadığını dile getirdi. Turan, havalar çok sıcak olduğu için parka geldiğini belirterek, "Korona virüs varsa bizim burada ne işimiz vardı" şeklinde konuştu.