Diyarbakır’da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Kent Meydanı’nda bir dakikalık saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tören başladı. Törene, Diyarbakır’ın yeni valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Dr. Fuat Güney, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, Bağlar Kaymakamı Yavuz Güneri, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, AK Parti Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vali yardımcıları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, günün anlam ve önemine dair konuşma gerçekleştirdi. Törende, daha sonra Yenişehir ve Kayapınar Halk Eğitim Merkezleri tarafından halk oyunları gösterisi sergilendi. Kutlamalarda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları tarafından akrobasi gösterisi gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün öğretmen korosu ve zeybek gösterilerinin ardından kentte ulusal ve uluslararası dereceler kazanmış sporculara Vali Su tarafından hediye takdim edilmesi ile program sona erdi.