Diyarbakır semalarına 10 bin güvercin bırakıldı

Diyarbakır’da, güvercin besleyen yaklaşık 500 kişi, aralarında kentte has güvercinlerinde olduğu yaklaşık 10 bin güvercini tarihi On Gözlü Köprü üzerinden gökyüzüne bıraktı.

Diyarbakır’da, yaklaşık 500 güvercin besleyicisi, kentte has 21 cins güvercininin de olduğu yaklaşık 10 bin güvercini merkez Sur ilçesinde bulunun tarihi On Gözlü Köprü üzerine kutularda ve kafeslerinde getirdi. Besiciler, kutu dolusu güvercinleri sıraya dizdi. Vatandaşların köprü üzerinde geçişini kesen besiciler, daha sonra geri sayımla 10 bin güvercini yeni yılda barış ve huzur dileğiyle gökyüzüne bıraktı.

Güvercin oteli ve derneği sorumlusu Mehmet Batmaz, 30 yıldır bu tür güvercinler ile uğraştığını söyledi. Diyarbakır güvercinlerini severek beslediğini ifade eden Batmaz, “Severek de insanlara tanıtıyorum. Bizim burada yaptığımız etkinliğin amacı, yeni yıla daha güzel bir şekilde, daha huzurlu, barışın ve yeşilliğin bol olduğu bir şekilde girmek için geldik” dedi.

"Bunları nerede bırakırsanız bırakın kendi evine gider"

“Bunlar ‘boran’ diye adlandırdığımız güvercinlerdir” diyen Batmaz, “Bu güvercinler yönünü hiçbir zaman kaybetmez, evine çok sadıktırlar. Bunları nerede bırakırsanız bırakın kendi evine gider. Kesinlikle kaybolmazlar, güçlü ve Diyarbakır’a ait bir cinstir. Şu an 10 bine yakın Diyarbakır güvercini bırakacağız. Diyarbakır ‘a ait de 21 çeşit güvercinimiz var. Dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Hepsi de yüksek uçucudur, yıldızlar gibidirler” dedi.