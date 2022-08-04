Diyanet İşleri Başkanı Erbaş saldırıya uğrayan cemevini ziyaret etti

Ankara’da saldırıya uğrayan Şah-ı Merdan Cemevi’ni ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Biz kardeşiz, her zaman biriz, beraberiz” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara’da saldırıya uğrayan Şah-ı Merdan Cemevi’ni ziyaret etti. Erbaş’ı Cemevi Başkanı Kazım Erbektaş, Başkan Yardımcıları Fevzi Soylu ile Hüseyin Delibaş karşıladı. Erbaş, saldırıya uğrayan cemevi dedesi ve üyelerine geçmiş olsun dileyerek, “Mübarek muharrem ayı dolayısıyla ziyaret etmek istedim. Cenab-ı Hakk muharrem ayımızı hayırlara vesile eylesin. İkinci olarak geçtiğimiz günlerde yaşadığımız üzüntü verici olay oldu. Birkaç cemevine saldırı yapıldı. Allah’tan o şahıs hemen bir an önce yakalandı ve tutuklandı. İnşallah birliğimize, beraberliğimize kasteden bu tür olaylar bundan sonra hiç olmaz” dedi.

“Biz kardeşiz, her zaman biriz beraberiz” diyen Erbaş, “Devletimize, milletimize anlayışı, mezhebi, inancı, ırkı ne olursa olsun hepimiz devletimizin birer muti vatandaşı olarak, birlik ve beraberlik içerisinde yaşama noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Muharrem ayı en kutsal aylarımızdan birisidir”

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının en büyük amacının birlik, beraberlik, kardeşlik, huzuru tesis etmek olduğunu belirterek, “Muharrem ayı bizim için en mukaddes aylarımızdan birisidir. İnşallah 10 Muharrem’de yine birliğimizi, beraberliğimizi göstereceğimiz güzel etkinlikler yapacağız. Cenab-ı Hakk, hayırlara vesile eylesin ve bu olayların bundan sonra hiç olmaması noktasında bizler elimizden geleni yapıyoruz. Cenab-ı Hakk, devletimizi, milletimizi ilelebet payidar eylesin inşallah" dedi.

“Çirkin emellerine ulaşamadılar”

Şah-ı Merdan Cemevi Başkanı Kazım Erbektaş ise cemevine saldıranların çirkin emellerine ulaşamadıklarına dikkati çekerek, “Çünkü bizler geçmişlerden bir takım dersler alarak geldik. Artık aldığımız o derslerle onların tuzağına düşmeyeceğiz. Tabii bütün canlara, bizim dışımızdaki bize destek veren, yanımızda olduklarını gösteren, bizzat gelerek, bizzat telefonlarla arayanlara çok çok teşekkür ederiz. Onların sayesinde canlarımızın, tüm halkımızın sağduyulu olmasına dikkat ediyoruz. Onun için de hepimiz el ele vererek bu üzerimizde dönen bir olayı bertaraf ettik" diye konuştu.

Yapılan cemevi saldırılarını kınadıklarını belirten Erbektaş, “Bu saldırı sırf Şah-ı Merdan Cemevi’ne veya oradaki 3-5 kişinin veyahut inanç önderlerine yapılan bir saldırı değil, bu toplumumuza yapılan bir saldırıdır" vurgusunu yaptı.

“Düşüncemizle, fikrimizle beraberiz”

Muharrem ayının Müslümanlar açısından önemine değinen Erbektaş, “Böyle mübarek bir günde gerçekten hepiniz sağ olun, var olun. Düşüncemizle beraberiz, yüz yüze beraberiz, fikrimizle beraberiz” dedi.

Ziyarette Erbaş’a Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi, Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt, Strateji Geliştirme Başkanı Hasan Güçlü ile Ankara İl Müftüsü Hasan Çınar eşlik etti