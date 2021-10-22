Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kırgızistan’da açılışını yaptığı camide ilk cuma namazını kıldırdı

Kırgızistan’da Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından yaptırılan İmam Serahsi Camii ve Külliyesi’nin açılışını yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Bu camimiz Kırgızistan Devleti’nin 30’uncu bağımsızlık yılı için bir hediye olmuştur. Rabbimiz bu camimizi birlik ve beraberlik, barış ve kardeşliğin merkezi eylesin” dedi. Erbaş, camideki ilk cuma namazını da kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kırgızistan’da TDV tarafından yaptırılan Özgen İmam Serahsi Camii’nin açılışını yaptı. Ünlü İslam alimlerinden İmam Serahsi’nin türbesinin yanı başında inşa edilen caminin açılış töreninde konuşan Erbaş, Türkiye’den selam getirdiğini ifade ederek, “Kutlu mabedin açılışı vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir mutluluk, onur ve heyecan duyduğumu açıkça ifade etmek istiyorum. Zira bu toprakların İslam kültür ve medeniyetinde çok özel bir yeri vardır” dedi.

Erbaş, bu toprakların tarih boyunca insanlığın ufkunu aydınlatan nice alimlerin, erenlerin yetiştiği bir diyar olduğunu söyledi. İslam düşüncesinde ve toplumlarında hayatın kalbinde, şehrin merkezinde, medeniyetin temelinde cami olduğunu belirten Erbaş, “İnsanlık tarihi, bir mabedin etrafında oluşmuştur. Kur’an-ı Kerim ilk mabet olan Kâbe’yi, âlemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak bize tanıtmaktadır. Peygamber Efendimiz’in de hicretten sonra Medine-i Münevvere’de ilk yaptığı iş bir mescit inşa etmek olmuştur. Medine’de İslam toplumu, işte o Mescid-i Nebevi’nin etrafında şekillenmiştir” ifadelerini kullandı.

“Camiler, yardımlaşmanın, beraberliğin, kardeşliğin merkezidir”

Erbaş, Hazreti Peygamberin inşa ettiği mescidin işlevlerini anlatarak, “Mescid-i Nebi, ihtiyaçların karşılandığı, sorunların çözüme kavuşturulduğu, kimsesizlerin himaye edildiği bir hayat merkezi olmuştur her zaman. Edebin, adabın, ilmin ve irfanın aşılandığı bir hayat merkezi olmuştur. Bir mektep olarak hizmet sürekli vermiştir. Nitekim İslam’ın en güzide topluluğu olan sahabe nesli işte o mescitte yetişmiştir” dedi.

Camilerin tevhit inancının sembolü olduğunu dile getiren Erbaş, “Camiler, yardımlaşmanın, beraberliğin, paylaşmanın, kardeşliğin merkezi olmuştur. İslam toplumlarının kimliğidir. Minberi ve kürsüsüyle, üstün insanlık nizamının öğretildiği, ilim, ahlak, marifet ve hikmet derslerinin verildiği hakikat merkezleri, mektepleri olmuştur” şeklinde konuştu.

“Müslümanlar büyük medeniyetler kurmuşlardır”

İslam’ın insanlığın huzur, hukuk ve güzel ahlak çizgisini ifade ettiğine işaret eden Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Son ilahi mesaj Kur’an-ı Kerim’in rehberliğinde ve Hazreti Muhammed’in izinde yürüyen Müslümanlar, Endülüs’ten Fergana Vadisi’ne peygamberin mirası üzerinde yükselen ve hikmete dayalı köklü bir ilim geleneği ve büyük medeniyetler kurmuşlar ve insanlığın ufkunu aydınlatmışlardır. Yüzyıllar sonrasına yön verecek eserler telif eden bu âlimlerimiz, İslam’ın huzur, hikmet ve esenlik iklimini bütün dünyaya taşımışlar, yaymışlardır. İşte büyük âlim, fakih, kelam bilgini İmam Serahsî bunlardan birisi ve en önemlilerindendir. Pek çok kitabının yanında özellikle ’El-Mebsût’ adlı muhteşem eseri, Hanefî mezhebindeki fıkhi görüşlerin ve delillerinin en geniş şekilde ele alındığı ve sistemli bir tahlilinin yapıldığı ilk ve en hacimli çalışmadır.”

“Bizler, aynı inancın, tarihin ve kültürün mensuplarıyız” diyen Erbaş, “Fergana Vadisi’nden 7 kıtaya ilim, hikmet ve muhabbet taşıyan bir medeniyetin mensupları ve torunlarıyız. İslam düşüncesinin ve ahlakının maverası olan bu coğrafyanın ilim, hikmet ve kültür dünyamıza kazandırmış olduğu zenginlikleri, nesillerimize en güzel şekilde aktarmanın coğrafyamızın, ümmetin ve insanlığın geleceği açısından oldukça önemli olduğunu vurgulamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Camimiz Kırgızistan Devleti’nin 30’uncu bağımsızlık yılı için bir hediye olmuştur”

Erbaş, sözlerini şöyle tamamladı:

“İslam medeniyet tarihinin en bereketli merkezlerinden biri olan Fergana Vadisi’ne mührünü vuran ve kaynaklarımızda ‘İmamların güneşi’ olarak kendisinden bahsedilen Ebû Bekr Şemsü’l-eimme Muhammed bin Ebî Sehl Ahmed es-Serahsî’yi rahmet ve şükranla yâd ediyor, adının verildiği böylesi muhteşem bir caminin inşa edilmesinden duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bu muazzam eserin ortaya çıkmasında maddi-manevi desteği olan herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra inşallah hem milletimiz hem cumhurbaşkanlarımızın da büyük destekleri ile bu cami çok güzel hizmetler verecektir. Öyle inanıyorum ki bu camimiz Kırgızistan Devleti’nin 30. bağımsızlık yılı için bir hediye olmuştur. Yüce Rabbimiz bu camimizi birlik ve beraberlik, barış ve kardeşliğin merkezi eylesin. İlim irfan, bilgi hikmet merkezi kılsın. Ahlakın, adabın ve faziletin mektebi kılsın.”

Caminin açılışını gerçekleştiren Erbaş, daha sonra hutbe irad etti ve cuma namazını kıldırdı. Erbaş ayrıca İmam Serahsi’nin türbesini ziyaret ederek dua etti. Açılışa Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, KKTC Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal, Kırgız Cumhuriyeti Devlet Din Komisyonu Başkanı Toygonbay Abdikarov, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, Bişkek Din Hizmetleri Müşaviri Mürsel Öztürk ve çok sayıda vatandaş katıldı.