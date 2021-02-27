Diplomatik Kayak Yarışı’nda sporculara ödülleri verildi

Çankırı’da Ilgaz Yıldıztepe Kayak Merkezi’nde düzenlenen ve 12 ülkeden 51 kişinin katılımıyla yapılan Diplomatik Kayak Yarışması’nın ödül töreni düzenlendi. Törende yarışmada dereceye giren sporculara protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Ilgaz Yıldıztepe Kayak Merkezi’nde düzenlenen ve 12 ülkeden 51 kişinin katılımıyla yapılan Diplomatik Kayak Yarışması sona erdi. Törende konuşan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, "Vekilimiz ve Çekya Büyükelçimiz bu işi organize ettiler. Biz de elimizden geldiğince Kaymakamlığımız ve Belediyemiz ile gayret göstererek faaliyetin gerçekleştirilmesini sağladık. Emeği geçen tüm arkadaşlara ve tüm misafirlere çok teşekkür ederim. İnşallah tüm misafirlerimizi yaz döneminde de muhakkak burada görmeyi istiyoruz. Yazın buralar ayrıca güzel. Sizleri burada ağırladığımız için çok mutlu olduğumuzu ifade ediyorum" dedi.

AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu ise, "Büyükelçi Pavel Vacek ile geldiği andan itibaren bir kardeşlik hukukumuz oluştu. Kendisi ile sohbetlerimizde benim Çankırı milletvekili olduğum Çankırı’da Ilgaz gibi güzel bir ilçemizde kayak alanlarının olduğu bu alanda güzel insanlarımızın hafta sonları programlarını yaşayabileceği mesire alanın yanında kayak pistlerinin de olduğu ifade etmiştim. Kendisi de bu ifadeden sonra merakla buraya geldi inceledi. Sağ olsunlar bize bir iyi niyet göstererek ülkemizde bulunan büyükelçileri burada amatör kayak yarışı yapmak adına davet ettiler. İnşallah seneye tekrar bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Çekya Büyükelçisi Pavel Vacek ise, "Herkese çok teşekkür ediyorum katkıları için. Burada imkansızı başardık. Kar olmayan yerde yarış yapmayı becerdik. Üstesinden geldik. Benimle beraber çalışan organizasyona katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından yarışmada dereceye giren sporcular protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Daha sonrasında Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü ve Büyükelçi Ahmet Başar Şen tarafından Çekya Büyükelçisi Pavel Vacek’e hediye verildi.

Düzenlenen törene Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Ilgaz Kaymakamı Osman Uğurlu, Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, AK Parti Çankırı İl Başkanı Av. Abdulkadir Çelik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak ve sporcular katıldı.