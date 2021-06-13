Dijitalleşen pazarlama faaliyetlerini "Dijitalleşen Dünyada Pazarlama" kitabıyla anlattılar
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sağlam’ın editörlüğünde hazırlanan "Dijitalleşen Dünyada Pazarlama" adlı kitap, okuyucusu ile buluştu. Kitap, dijitalleşmenin ortaya çıkardığı fırsat alanından yararlanmak için dijital pazarlamaya ve dijitalleşme temelinde pazarlama faaliyetlerini değerlendirmeye nasıl yaklaşılacağı sorularına bir cevap niteliğinde.
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sağlam’ın editörlüğünde hazırlanan "Dijitalleşen Dünyada Pazarlama" adlı kitap, okuyucusu ile buluştu. Kitap, dijitalleşmenin ortaya çıkardığı fırsat alanından yararlanmak için dijital pazarlamaya ve dijitalleşme temelinde pazarlama faaliyetlerini değerlendirmeye nasıl yaklaşılacağı sorularına bir cevap niteliğinde.
Pazarlamanın farklı alanları için dijitalleşmenin oluşturduğu yeni gerçekliklere, radikal değişimlere, nasıl yönetilmesi gerektiğine ve güncel dijital pazarlama uygulamalarına yer verilen "Dijitalleşen Dünyada Pazarlama" adlı kitap raflarda yerini aldı. Editörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sağlam’ın yaptığı kitabın tanıtımında, “Pazarlama yöneticilerinin, dijitalleşen tüketici ihtiyaçlarını karşılama, dijital müşteriyi yönetme ve yeni teknolojileri benimseme ihtiyacının olduğu ve dijital yeteneklerde ustalaşmanın sağladığı sonuçların şaşırtıcı olabileceğinin farkında oldukları yeni dünya düzeninde, pazarlama faaliyetlerinin dijitalleşme temelinde yeniden düşünülmesi kaçınılmazdır” ifadelerine yer verildi.
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Hande Ayhan Gökçek, Dr. Öğr. Üyesi Bilge Turp Gölbaşı ile Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Sema Mercanoğlu Erin’in de yazar olarak katkı sağladığı kitapta yer alan bölümler ise şu şekilde sıralanıyor:
Yapay Zekâ Çağında Pazarlama
Dijital Ticaretin Yenilikleri ve Etkileri
Dijitalleşme Temelinde Mobil Pazarlama Uygulamaları
Pazarlamada Büyük Veri
Dijitalleşme ve Markalar: Dünden Bugüne İnternette Markalaşma Süreci ve Pazarlamadaki Yansımaları
Dijital Fiyatlandırma
Dijital Dünyada Yeniden Şekillenen Tüketici Kavramı: Dijital Tüketici
Dijital Pazarlamanın Yükselen Trendi: Yeniden Pazarlama
Dijital İçerik Pazarlaması
Dijitalleşmeyle Gelişen E-Perakendecilik ve Omnichannel Yaklaşımı
Dijitalleşen Pazarlamada Web Sitesinin Önemi
Dijital Pazarlama İletişim Yaklaşımları
Dijital Pazarlamada Veri Analitiği ve İş ZekâsıFijital (Phygital) Pazarlama