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Derenin debisi yükseldi, vatandaşlar sel tehlikesi yaşadı

Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde sağanak yağışla birlikte mahallenin ortasından geçen derenin debisi yükseldi. Bazı ahırlara su girerken, evi dere kenarında bulunan vatandaşlar ise sel tehlikesi yaşadı.

Genel 12.04.2021, 13:36
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Derenin debisi yükseldi, vatandaşlar sel tehlikesi yaşadı

Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde sağanak yağışla birlikte mahallenin ortasından geçen derenin debisi yükseldi. Bazı ahırlara su girerken, evi dere kenarında bulunan vatandaşlar ise sel tehlikesi yaşadı.

Edinilen bilgiye göre olay, Çatalağzı beldesi Cumayanı Mahallesi’nde yaşandı. Bölgede bulunan mağaradan gelen sularla birlikte yükselen dere vatandaşları korkuttu. Sabahın erken saatlerinden itibaren sokağa çıkan mahalleli, yetkililere haber verdi. Olay yerine DSİ ekipleri sevk edildi. Olası sel tehlikesine karşı evi dere kenarında bulunan bazı mahalle sakinleri evlerinin önünde çuvallarla önlem almaya çalıştı.

Mahalle drone ile havadan da görüntülendi. Derenin yükselmesi sebebiyle bazı ahırları su bastı. İHA’ya konuşan mahalle sakini Fahrettin Ağdacı, "Mağaramızın ağzı tıkalı. Kum, pislik geliyor. Tabiki mağaramızdaki su yükseliyor. Derenin de bu sebepten debisi yükseldi. Ne zaman taşkın olur bilemiyorum. Dereye yakın olanlar zarar görüyor. Geçen sene bazı evleri sel basmıştı. Şu anda bir sıkıntı yok gibi" diye konuştu.

Ekiplerin güzergahtaki çalışmaları sürüyor.
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