Depremde umudun sembolü haline gelen iki aylık bebeği üniversite ekipleri kurtardı

Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı, milli dağcı Çetin Bayram’ın başında bulunduğu 11 kişilik ekip, Hatay’da depremde umudun sembolü haline gelen 2 aylık bebek Mehmet Çınar’ı enkazdan sağ çıkardı.

Üniversitelerden arama kurtarma çalışmalarında uzman ekipler ve gönüllüler, arama kurtarma çalışmalarına, yardım kampanyalarına katılarak depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışıyor. Bu çerçevede de depremin etkilediği 10 ilde 17, 12 ilde 27 olmak üzere toplam 44 üniversitede depremzedelere hizmet veriliyor. Üniversitelerin yurt, yemekhane, toplantı, konferans salonları gibi barınmaya ve diğer ihtiyaçların karşılanmasına elverişli mekanları depremzedelere açıldı. Depremden kurtulan ve evleri depremde hasar gören vatandaşlar kampüslerdeki güvenli kapalı mekanlara yerleştirildi. Üniversitelerde depremzedelere 24 saat sıcak yemek ve içecek dağıtılıyor.

Türkiye genelindeki tüm üniversiteliler, AFAD ve Kızılay ile koordine halinde sahadan gelen talepler göz önünde bulundurularak depremzedelerin ihtiyaç duyabilecekleri gıda, giysi, battaniye ve diğer ihtiyaçları üniversite kampüslerinde oluşturulan yardım toplama merkezlerinden depremzedelere ulaştırıyor. Türkiye genelinde tıp fakültesi bulunan üniversitelerin sağlık personeli depremin hemen ardından bölgeye intikal ederek depremzedelere sağlık hizmeti vermeye başladı.

Üniversiteli milli dağcı ve ekibi 7 hayat kurtardı

Deprem haberini Erzurum’da bir kongredeyken öğrenen ve 17 saat süren yolculuğun ardından Hatay’a ulaşan Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı, milli dağcı Çetin Bayram’ın başında bulunduğu ekip 24 saatte 7 hayat kurtardı. Aralarında Rus ve Azerbaycanlı dağcıların da olduğu 11 kişilik ekip gece önce Doktor Ufuk Bayraktar’ı, ardından da umudun sembolü haline gelen 2 aylık bebek Mehmet Çınar’ı enkazdan sağ çıkardı.

“Bu dayanışma ruhuyla millet olarak zor günleri birlikte atlatıp iyileşeceğiz”

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, üniversitelerin akademisyeni, idari personeli ve öğrencileriyle depremden etkilenen vatandaşların yardımına hızla koştuğunu belirterek, üniversite kampüslerinin barınma ve tüm imkanlarının devletin kurumlarıyla koordineli şekilde depremzedelerin hizmetine sunulduğunu vurguladı.

Erol Özvar, şunları kaydetti:

“Bölgeden, yaşadığımız bu büyük acıyı hafifletecek dayanışma ve umut hikayeleri geliyor. Üniversite personelimizin, öğrencilerimizin kimi enkazdan insan kurtarıyor, kimi yemek dağıtıyor, kimi yardım toplama çalışmasına katılıyor. Gösterdikleri bu dayanışmadan dolayı tüm akademi camiamızla, üniversite personelimizle ve öğrencilerimizle gurur duyuyorum. Bu örnek insanlık hikayeleriyle, bu dayanışma ruhuyla millet olarak zor günleri birlikte atlatıp iyileşeceğiz.”