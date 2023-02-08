Deprem için tüm Türkiye tek yürek

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Türkiye’nin dört bir yanında başlatılan yardım faaliyetleriyle yaralar sarılmaya çalışılıyor. TRT ve paydaş yapımcıları, tüm imkanlarını kullandığı bir yardım kampanyası başlattı. Bu çerçevede TRT setlerinden deprem bölgesine teçhizat yardımı yapılırken, TRT market ürünleri de depremzedelere gönderiliyor.

Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde iki büyük deprem ile sarsıldı. Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da büyük yıkımlara sebebiyet veren bu depremlerin yürek yakan etkileri ise ülke sınırlarını aştı.

Art arda iki büyük deprem felaketinin yaşandığı bugünlerde; yaraları sarmak, beraberce bu yükü omuzlamak ve yeniden ayağa kalkmak için Türkiye’nin dört bir yanında yardım seferberliği başlatıldı. TRT ve paydaş yapımcıları, tüm imkanlarını dahil ettiği bir yardım kampanyası başlattı.

TRT setlerinden deprem bölgesine teçhizat yardımı

TRT’nin belgesel, film ve dizi yapımlarının süreçlerinde kullanılan; karavanlar, seyyar tuvaletler, ışık kaynakları, kamyonlar, telsizler, ısıtıcılar, yağmurluklar, jeneratör ve aküler başta olmak üzere birçok ekipman, depremden etkilenen vatandaşların ve arama-kurtarma personelinin hizmetine sunulmak üzere TRT ve AFAD iş birliğinde bölgeye sevk ediliyor.

TRT Market ürünleri depremzedelere gönderiliyor

TRT Market stoklarında yer alan mont, kazak, polar, penye, bere, eldiven, ayakkabı, çanta gibi yapımlara ait ürünler de, özellikle depremzede çocukların kullanımına sunulmak üzere Kızılay iş birliğinde bölgeye ulaştırılmak üzere hazırlanıyor.

AFAD tarafından acil ihtiyaçlar olarak listelenen; bebek bezi, battaniye, ısıtıcı, çorap, mont, eldiven, uyku tulumu, su, powerbank, çadır, el feneri, hijyen malzemeleri, bot, çizme, ayakkabı, içlik takımı, bere, tuvalet kağıdı, pil, konserve ve yastık gibi birçok ayni yardım da kampanya çerçevesinde tedarik edilerek konteynerlerle AFAD’a teslim edildi.

TRT personelinden destek

Yine TRT ve AFAD iş birliğinde, kurum personelinin bireysel katkılarıyla ayni ve nakdi yardım kampanyası başlatıldı. Nakdi yardımlar AFAD’ın deprem bağış hesabına aktarılırken, TRT’nin Ankara ve İstanbul kampüslerinde toplanarak bölgeye aktarılacak olan ayni yardımlar ise depremin yaralarını sarmak üzere düzenlenen "TekYürek" kampanyasına büyük destek sağladı.

TRT’den yapılan açıklamada, "İnanıyoruz ki; birlik beraberlik bilinciyle tüm zorlukları aşan ecdadımızdan aldığımız güçle, bu günleri en kısa sürede atlatıp yaralarımızı beraber saracağız. Depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, acılı yakınlarına ve bu derin yası paylaşan kederli vatandaşlarımıza başsağlığı diliyoruz" denildi.