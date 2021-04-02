Demokratik Sağlık Sen’den otizmli çocuklara ziyaret

Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan ve beraberindeki sendika yöneticileri, Dünya Otizm Farkındalık Günü sebebiyle İzmir Ankara İlkokulu Otistik Çocuklar Eğitim Merkezini ziyaret etti.

Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan’a, Genel Başkan Yardımcısı Ayşen Toktay ve İzmir Engelli Komisyonu Başkanı Bahar Çeltikçi eşlik etti. İzmir Ankara İlkokulu Müdürü Selim Göksel Ayık ve Cumhuriyet İlkokulu Müdürü ve aynı zamanda Otizm Derneği Başkan Yardımcısı Ender Önder Feroğlu ile görüşen Genel Başkan Togan Demircan, okullar ve öğrenciler hakkında bilgi aldı.

Ziyareti değerlendiren Başkan Demircan, "Son 10 yıldır ülkemizde engelli kardeşlerimiz için gerçekleştirilen yasal düzenlemelerin Avrupa standartları üzerinde olması bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Burada özel eğitimli çocuklarımızın eğitim standartları hakkında bilgi sahibi olduk. Yılda bir kez farkındalık günü olarak değil hayatımızın bir parçası olan otistik çocuklarımız için, biz sivil toplum örgütleri olarak neler yapabiliriz, hedeflenen projeler içerisinde sendika olarak nasıl yer alabiliriz konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Otizmli bir çocuk annesi olan engelli komisyon başkanımız Bahar Çeltikçi ve okul idaremiz ile eğitim merkezindeki çocuklarımızı ziyaret ederek onlara boyama kitapları hediye ettik." dedi.