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Dardanel, Çanakkale’de zirvedeki yerini korudu

- Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen:- "Kuruluşumuzdan itibaren her zaman en büyük amacımız Türkiye’nin gıdada güven veren markası olarak büyümek oldu"- "Doğduğumuz topraklara çok büyük bir sözümüz var. Deniz ürünleri sektöründe dünyada ilk 3’te yer almak"

Genel 17.12.2021, 14:27
Dardanel, Çanakkale’de zirvedeki yerini korudu

İSTANBUL (AA) - Dardanel, Ekonomist Dergisi'nin "Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi" araştırmasında, Anadolu’nun kârını en çok artıran 3. şirketi oldu. ​​​​​​​

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Çanakkale’de başlayan üretimini yurt dışına da taşıyarak dünya deniz ürünleri pazarında liderliğe oynayan Dardanel, Türkiye’nin en prestijli listelerindeki yükselişini sürdürüyor.

Dardanel bu yıl Ekonomist Dergisi ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) iş birliğiyle 18. kez hazırlanan éAnadolu’nun En Büyük 500 Şirketié araştırmasında Anadolu'nun kârını en çok artıran 3. şirketi seçildi. Büyüme performansıyla listede bu yıl 108 sıra yükselerek önemli bir atılım gerçekleştiren Dardanel, doğduğu şehir Çanakkale’nin en büyük şirketi olarak zirvedeki yerini korudu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, bir kez daha Çanakkale’nin lider şirketi olarak seçilmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Kuruluştan itibaren her zaman en büyük amaçlarının Türkiye’nin gıdada güven veren markası olarak büyümek olduğunu vurgulayan Önen, "Bu büyük sorumluluğu yerine getirmek, tüketicimizin güvenini korumak için büyük emek verdik, yurt içinde ve yurt dışında çok ciddi yatırımlar yaptık. Benim en büyük hedefim önce doğduğumuz topraklara layık olmak, daha sonra ülkemizi global pazarlarda en iyi şekilde temsil etmek oldu." ifadelerini kullandı.

Önen, Çanakkale’den dünyaya açılan bir şirket olarak attıkları her büyüme adımında şehre yapacakları katkının da artacağını aktardı.​​​​​​​

- "Global pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz"

Niyazi Önen, doğdu topraklara çok büyük sözü olduğunu ve deniz ürünleri sektöründe dünyada ilk 3’te yer almak istediklerini belirtti.

İhracatta her geçen yıl artan performanslarının dünya markası olma yolculuğunda kendilerine önemli bir ivme kazandırdığını aktaran Önen, "Bugün gelirlerimizde ihracatın payı yaklaşık yüzde 20’ye ulaştı. Orta ve uzun vadede ihracat coğrafyamızı genişleterek global pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz. Türkiye’de ürettiğimiz ton balığı ve deniz ürünlerini tüm dünyaya satarak ülkemiz için yarattığımız değeri artırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, Çanakkale’nin en büyük yatırımcıları arasında yer alan Dardanel, kurulduğu 1984 yılından bu yana yarattığı üretim gücü ve istihdamla şehrin ekonomik gelişiminde önemli rol oynuyor. Son dönemde Türkiye’deki başarısının yanı sıra ihracattaki atılımıyla da öne çıkan Dardanel, TİM’e (Türkiye İhracatçılar Meclisi) bağlı İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen Başarılı İhracatçılar Ödül Töreni’nde en yüksek ihracat rakamlarına sahip firmalar arasında seçildi ve ödül aldı.

#Çanakkale #dardanel #Niyazi Önen
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