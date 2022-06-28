banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
CHP’li belediyede vatandaşların su tepkisi
CHP’li belediyede vatandaşların su tepkisi
Şampiyonlara coşkulu karşılama
Şampiyonlara coşkulu karşılama
Gurbetçiler Türkiye’ye akın ediyor
Gurbetçiler Türkiye’ye akın ediyor
Türkiye’yi uluslararası arenada temsil edecekler
Türkiye’yi uluslararası arenada temsil edecekler

Cüneyt Arkın için hastaneye anı defteri konuldu

Usta oyuncu Cüneyt Arkın’ın vefat ettiği hastanenin girişine ünlü oyuncu adına bir anı defteri bırakıldı. Hayranları usta oyuncuya veda notları yazdı.

Genel 28.06.2022, 17:06 28.06.2022, 17:13
Cüneyt Arkın için hastaneye anı defteri konuldu

Usta oyuncu Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu için hayatını kaybettiği hastanenin girişine bir anı defteri bırakıldı. Usta oyuncunun hayranları, yazdıkları veda notlarında ünlü oyuncuya sevgilerini dile getirdi. Ünlü isimlerden oyuncu Ceyda Düvenci ve eşi Bülent Şakrak da hastaneye geldi. Düvenci ve eşi, Arkın’ın acılı eşi Betül Cüreklibatır’a taziye dileklerinde bulundu.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu