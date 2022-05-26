banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Frankfurt’ta
Frankfurt’ta "Türk Mutfağı" rüzgarı
İran-Türkiye sınır hattı duvarla kapatılıyor
İran-Türkiye sınır hattı duvarla kapatılıyor
Erbakan’dan kritik ‘DSÖ’ uyarısı
Erbakan’dan kritik ‘DSÖ’ uyarısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Kayseri’de öğrencilerle buluştu

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen “Modernite, Gençlik ve Din” konulu Erciyes İlahiyat Zirvesi’ne katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın gençlerle buluştu.

Genel 26.05.2022, 14:02
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Kayseri’de öğrencilerle buluştu

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen “Modernite, Gençlik ve Din” konulu Erciyes İlahiyat Zirvesi’ne katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın gençlerle buluştu.

Erciyes Kültür Merkezi’nde (EKM) düzenlenen programa Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, protokol üyeleri, üniversite personelleri ve öğrenciler katıldı.

Modernize hakkında öğrencilere bilgiler veren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın, “Gençlerin bu organizasyonun başından sonuna kadar merkezinde olduğunu bildiğim için buraya ayrı bir heyecanla geldim. Bu coğrafyada özellikle Kayseri ve civarında Anadolu topraklarında zirveye ulaşan fütüvvet geleneğinin özünde burada anlatılan konular vardır. Fütüvvet biliyorsunuz ki feta kelimesinden gelir ve genç demektir. Fütüvvet bir mesleki organizasyon olarak, bir kuruluş olarak özünde insanların işinden, statüsünden ve yaşından bağımsız olarak o gençlik iksirini ruhlarında her an hissetmesini ifade eder. Modernitenin bir yanda akılcılık öbür yanda gelenek karşıtlığı üzerine inşa ettiği dikotomileri aşmak aslında sanıldığı kadar da zor değil. Bunların ötesine giderek hem aklımızı doğru kullanarak, onun hakkını vererek hem geleneğin sunduğu imkanları kuşanarak kendi özgürlüğümüzden taviz vermeden bugünü ve yarını inşa eden bireyler olabiliriz. Hem akıl hem de gelenek bize bu imkanları ziyadesiyle sunmaktadır. Bizim yapmamız gereken aklı selim ile düşünerek, geleneğin bu imkanlarını bugüne ve yarına taşıyacak adımları atmak olmalıdır. Ben genç arkadaşlarımın bugün ve yarın çok önemli sorumluluklar üstleneceklerini biliyorum. Bu zirvenin ve yapılacak olan panellerin de bu yolda katkı vermesini ümit ediyorum, dua ediyorum” dedi.

Vali Gökmen Çiçek de, “Ben de bir haftadır Kayseri’deyim. Kayseri’deki bu atmosfer, özellikle manevi ve tarihi atmosferin etkisi altındayım ben de geldiğimden beri. Biz sayın Cumhurbaşkanlığı Sözcümüze birçok unvanı olduğundan dolayı nasıl hitap edeceğimizi bilemedik ve ‘hocamız’ demeye karar verdik. Ben de bu aralar kendilerinin kitabını okuyorum. İlk haftamda kendisini ağırladığım için mutluyum” ifadelerini kullandı.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise, “Aslında Erciyes Üniversitemiz gerçekten köklü, tarihi geçmişi olan bir vizyona sahip ve aynı zamanda 6 bin yıllık tarihi ile birçok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış sanayi, ticaret, sağlık, kültür ve eğitim şehri olarak bilinen Kayserimizin köklü bir üniversitesidir. Bugün Erciyes İlahiyat Zirvesini düzenleyen ilahiyat fakültemiz ise 44 yıllık mazisi olan Erciyes Üniversitemizden daha köklü bir tarihe sahip olup, 16 Aralık 1965 tarihinde Yüksek İslam Enstitüsü adıyla açılarak, 1982 yılında ilahiyat fakültesine dönüşerek Erciyes Üniversitemize bağlanmıştır. Ben bugün düzenlenen programda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış tarafından, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın’a teşekkür plaketi takdim edildi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
24°
açık