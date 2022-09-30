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Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’nda nöbet değişimi töreni
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü, nöbet değişimi töreni gerçekleştirdi.
Genel 30.09.2022, 16:38
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü, nöbet değişimi töreni gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü ve Muhafız Alayı Bandosu tarafından 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde nöbet değişimi töreni ve bando konseri gerçekleştirildi. Törende tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden askerler de yer aldı.