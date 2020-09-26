Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Cumhur İttifakı mesajı
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN TEKNOFEST ÖDÜL TÖRENİ VE 300 FABRİKANIN AÇILIŞ PROGRAMININ ARDINDAN GAZİKENT MAHALLESİNDE BULUNAN HACI AHMET ZİYLAN EĞİTİM MERKEZİNİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TEKNOFEST ÖDÜLLERİ VE 300 FABRİKANIN AÇILIŞI İÇİN GELDİĞİ GAZİANTEP'TE HACI AHMET ZİYLAN EĞİTİM MERKEZİNİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ. AÇILIŞ, DİYANE İŞLER BAŞKANI PROF. DR. ALİ ERBAŞ'IN DUASIYLA BAŞLADI.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın önemine dikkat çekerek "Dayanışmamız çok önemli. Sizlere inanıyorum. Bir olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. 2023’e inşallah çok daha güçlü bir şekilde yürüyeceğiz. Birbirimizi Allah için seveceğiz. Bu şekilde, bu yolda devam edeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST Ödül Töreni ve Gaziantep 300 Fabrika Toplu Açılış Töreni’ni yaptıktan sonra Hacı Ahmet Ziylan Eğitim Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. Covid-19 tedavisi gören Hacı Ahmet Ziylan’ın yaptırdığı eğitim merkezinin açılışı Diyanet İşler Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın duasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uyulması için ikazlarda bulunarak başladı. Erdoğan, konuşmasında “Değerli kardeşlerim şu anda tabi mesafeden maşallah binlerce kardeşimiz var, açılışı yaptığımız uzak bir mesafeden inşallah onlarla da birkaç kelam ederiz. Muhteşem bir külliye, küçük Buhara olarak tabir edilen bu yer hakikaten inanıyorum ki bu bölgenin Türkiye’den yurtdışına adeta ufku olacaktır. Bu konuda ben de bu adamı çok çok önemsiyorum” dedi. Erdoğan, "Birkaç kelam edeceksem, şu mesafe kuralına lütfen dikkat edelim. Şöyle arayı biraz açalım. Sıkışık olduğumuz, zaman korona virüs belasının olduğu böyle bir programda Bir hayır işleyelim derken bundan şer çıkarmayalım. Mesafe kuralına uyalım, maskelerimizi takalım. Çok güzel bir gün yaşadık" diye konuştu.
Cumhur İttifakı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın önemine dikkat çekerek, "Beraber yürüdük biz bu yollarda dedik. Şimdi kardeşlerim bir olacağız, beraber olacağız. Bir olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. 2023’e inşallah çok daha güçlü bir şekilde yürüyeceğiz. Unutmayın Cumhur İttifakı olarak atacağımız adımlar çok önemli. Cumhur İttifakı olarak dayanışmamız çok önemli. Sizlere inanıyorum. Birbirimizi Allah için seveceğiz. Bu şekilde, bu yolda devam edeceğiz" diye konuştu.
Açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Diyanet İşler Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş katıldı.
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