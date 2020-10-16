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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ülkemiz siyasetine ve demokrasimize yaptığı katkıları hiçbir zaman unutmayacağız”

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, “AK PARTİ MKYK ÜYEMİZ, İSTANBUL MİLLETVEKİLİMİZ, SEVGİLİ KARDEŞİM MARKAR ESAYAN’IN VEFATINI BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM. ÜLKEMİZ SİYASETİNE VE DEMOKRASİMİZE YAPTIĞI KATKILARI HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIZ” DEDİ.

Genel 16.10.2020, 20:21
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ülkemiz siyasetine ve demokrasimize yaptığı katkıları hiçbir zaman unutmayacağız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “AK Parti MKYK üyemiz, İstanbul milletvekilimiz, sevgili kardeşim Markar Esayan’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ülkemiz siyasetine ve demokrasimize yaptığı katkıları hiçbir zaman unutmayacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “AK Parti MKYK üyemiz, İstanbul milletvekilimiz, sevgili kardeşim Markar Esayan’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Müteveffa Markar kardeşimizin ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ülkemiz siyasetine ve demokrasimize yaptığı katkıları hiçbir zaman unutmayacağız” ifadelerine yer verdi.

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