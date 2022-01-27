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MSB’den yem makinesine kolunu kaptıran vatandaşın helikopterle tahliye edilme anına ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkçemizi korumak, geliştirmek ve zenginleştirmek için verdiğimiz mücadele, esasında bir milli mücadeledir, bir beka meselesidir"
KKTC’den BM’ye tepki: “BM Güvenlik Konseyi’nin GKRY’ye sözde ‘tüm adanın temsilcisi’ gibi davranmaktan vazgeçmesi gerekmektedir”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkçemizi korumak, geliştirmek ve zenginleştirmek için verdiğimiz mücadele, esasında bir milli mücadeledir, bir beka meselesidir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkçemizi korumak, geliştirmek ve zenginleştirmek için verdiğimiz mücadele, esasında bir milli mücadeledir, bir beka meselesidir"
Genel 27.01.2022, 21:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkçemizi korumak, geliştirmek ve zenginleştirmek için verdiğimiz mücadele, esasında bir milli mücadeledir, bir beka meselesidir"