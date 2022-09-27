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Koparmanın cezası 109 bin 593 TL... Yoğun çiçek dönemine giren ’kum zambakları’ görsel şölen sunuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde tekrar yükselterek, enflasyonun yol açtığı refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde tekrar yükselterek, enflasyonun yol açtığı refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız."
Genel 27.09.2022, 18:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde tekrar yükselterek, enflasyonun yol açtığı refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız."
- "Sosyal desteklerde ölçümüzü yoksulluk olmaktan çıkararak, ihtiyaç ve hak temelli bir anlayışla ülkemizin imkanlarını her bir insanımızla paylaşacak kuşatıcı bir sistem kurduk."